La semaine en Suisse

L’une des sécheresses les plus sévères de ces dernières années s’est poursuivie cette semaine en Europe et en Suisse. Face à des épisodes secs de plus en plus intenses, la Suisse doit «réapprendre à gérer ses ressources en eau», prévient une experte.

«La Suisse, dans son ensemble, ne sera pas confrontée à une pénurie d’eau», a déclaré l’hydrologue Bettina Schaefli à la RTS. «Le problème va concerner certaines communes qui manquent d’eau. La question sera de savoir si l’eau se trouve au bon endroit au bon moment. Et cet été, ce n’est pas le cas», a-t-elle ajouté.

La sécheresse va provoquer des conflits d’usage de l’eau, notamment entre les particuliers qui souhaitent remplir leurs piscines ou arroser leurs pelouses, et le secteur agricole. «La sécheresse pèse lourdement sur les agriculteurs suisses, a rapporté jeudi la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Les cultures dépérissent et, dans certaines régions, des vaches doivent être abattues faute de fourrage.»

Depuis samedi dernier, 34 pompiers de Suisse romande prêtent main-forte à leurs collègues français pour lutter contre les incendies qui ont déjà ravagé 42’000 hectares en Gironde, dans le sud-ouest de la France. Une expérience éprouvante mais précieuse, souligne la RTS, car elle permet aux pompiers d’apprendre à gérer ce type de mégafeux, qui pourraient un jour toucher la Suisse.

«Nous devons nous préparer, car, malheureusement, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un incendie hors norme ne se produise dans la végétation et les forêts suisses», a déclaré Nicolas Schumacher, commandant du Service d’incendie et de secours de Genève et chef du contingent romand engagé en France.