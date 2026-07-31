Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Chaleur record, feux d’artifice interdits, risques d’espionnage et excuses aux Églises: l’actualité suisse de ce vendredi est particulièrement variée. À la veille de la fête nationale, la sécheresse continue toutefois de dominer les préoccupations, avec des conséquences qui se font désormais sentir aussi bien dans les champs que dans les festivités du 1er Août.
Bonne lecture!
La Suisse traverse l’un des épisodes de chaleur les plus marquants de son histoire récente. Jeudi, le thermomètre a atteint 39,7 degrés à Bâle-Binningen, égalant le record absolu de température enregistré au nord des Alpes en Suisse. Selon MétéoSuisse, juillet 2026 devrait également devenir le mois le plus chaud depuis le début des relevés en 1864. Mais au-delà de ce nouveau record, ce sont surtout les conséquences de la canicule qui inquiètent.
Dans une grande partie du pays, les effets de la sécheresse deviennent de plus en plus visibles. Certaines régions ont reçu moins de 20% des précipitations habituelles pour un mois de juillet. Les sols s’assèchent, les besoins en irrigation augmentent et les agriculteurs surveillent avec inquiétude l’évolution de leurs cultures. Plusieurs organisations professionnelles signalent déjà des pertes de rendement.
La situation est particulièrement délicate dans les régions d’estivage. Faute d’eau et de pâturages suffisamment verts, plusieurs éleveurs ont déjà dû redescendre leurs troupeaux des alpages avant la fin de la saison. Une décision inhabituelle qui entraîne des coûts supplémentaires pour les exploitations concernées. Dans certains cas, le manque d’herbe et l’augmentation des coûts d’alimentation ont même contraint des agriculteurs à vendre une partie de leur bétail.
Les spécialistes ne redoutent pas de pénuries alimentaires à court terme. Mais pour de nombreux agriculteurs, la sécheresse n’est déjà plus une menace abstraite. Elle influence directement les récoltes, les coûts de production et la gestion des troupeaux. Cet été exceptionnel rappelle ainsi que les records de température ont aujourd’hui des conséquences bien réelles pour une partie du monde agricole suisse.
Cette fête nationale suisse n’aura pas tout à fait le même visage que d’habitude. Dans une grande partie du pays, les traditionnels feux d’artifice et bûchers du 1er Août ont été annulés ou fortement restreints en raison du risque élevé d’incendie. Après plusieurs semaines de chaleur et de sécheresse, les autorités craignent qu’une simple étincelle ne suffise à provoquer un départ de feu. La célébration de la naissance de la Confédération se déroulera ainsi sous le signe de la prudence.
Les restrictions se multiplient dans l’ensemble du pays. Plusieurs cantons ont interdit les feux d’artifice privés et, dans certains cas, leur vente. Pour les entreprises de pyrotechnie, les conséquences sont importantes: un artificier romand a par exemple indiqué avoir dû renoncer à près de 90 de ses 220 spectacles prévus cet été. Quelques grands feux d’artifice seront toutefois maintenus, notamment lorsqu’ils sont tirés depuis des lacs par des professionnels et sous la surveillance des pompiers.
Le risque d’incendie n’est toutefois pas le seul problème auquel les feux d’artifice sont confrontés. Depuis plusieurs années, cette tradition fait l’objet de critiques croissantes. Les opposants dénoncent les nuisances sonores, les émissions de particules fines et les perturbations qu’ils provoquent chez les animaux domestiques et sauvages. Dans plusieurs régions, des communes ont déjà commencé à privilégier des alternatives, comme les spectacles lumineux ou les animations musicales.
L’avenir des feux d’artifice semble de plus en plus incertain. Une votation fédérale sur leur encadrement est attendue ces prochains mois, à la suite d’une initiative demandant de limiter les engins pyrotechniques produisant du bruit. Dans ce contexte, ce 1er Août marqué par les interdictions et la sécheresse pourrait bien donner un avant-goût des débats qui attendent la Suisse autour de l’une de ses traditions festives les plus populaires.
La Suisse renforce sa vigilance face aux voitures connectées chinoises. Selon une enquête de la RTS, le Département fédéral de la défense (DDPS) a étendu ses mesures de protection contre l’espionnage en limitant l’accès de certains véhicules connectés à des infrastructures sensibles. Les restrictions concernent notamment des sites militaires stratégiques, comme le centre de l’armée dédié à la guerre électronique à Zimmerwald, dans le canton de Berne.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de préoccupations croissantes autour de la sécurité des données. Le Service de renseignement de la Confédération a récemment mis en garde contre les risques liés aux voitures connectées, en particulier celles fabriquées en Chine. Son directeur, Serge Bavaud, estime que ces véhicules fonctionnent aujourd’hui comme de véritables «smartphones sur roues», capables d’enregistrer une grande quantité d’informations sur leurs utilisateurs.
Les craintes portent notamment sur les données collectées par les capteurs, microphones, caméras et systèmes de navigation embarqués. Les autorités redoutent que certaines de ces informations puissent être accessibles aux services de renseignement chinois. Pékin impose en effet aux entreprises nationales de coopérer avec les autorités lorsqu’elles en font la demande. Les constructeurs concernés rejettent ces soupçons et affirment respecter les exigences suisses et européennes en matière de protection des données.
Cette affaire illustre un défi de plus en plus présent pour les États occidentaux. Longtemps considérée comme un simple moyen de transport, la voiture devient progressivement un objet connecté capable de collecter et de transmettre d’importantes quantités de données. Après les débats sur les réseaux de télécommunication ou les plateformes numériques, les questions de souveraineté et de sécurité s’invitent désormais jusque dans l’industrie automobile.
Le conseiller fédéral Martin Pfister fait acte de contrition après la polémique sur le rappel de prêtres et de pasteurs sous les drapeaux. Dans une lettre obtenue par la RTS, le chef du Département fédéral de la défense reconnaît que les représentants des différentes confessions auraient dû être consultés avant la suppression de l’exemption de service militaire dont bénéficiaient jusqu’ici les ecclésiastiques. «Nous vous demandons pardon», écrit-il.
La controverse remonte à une révision de la loi sur l’armée entrée en vigueur en juin. Depuis cette date, les ministres du culte ne sont plus exemptés du service militaire, une modification adoptée sans consultation préalable des Églises. Neuf pasteurs ont déjà été rappelés afin d’accomplir leurs jours de service restants. Jusqu’ici, les autorités justifiaient cette décision par la sécularisation croissante de la société suisse et par le fait que peu de personnes sont concernées.
Les excuses de Martin Pfister ne s’accompagnent toutefois d’aucun changement de cap. Le Conseil fédéral maintient la suppression de cette exception, tout en reconnaissant désormais l’importance du rôle joué par les responsables religieux en période de crise. Accueillie favorablement par les Églises, cette demande de pardon pourrait contribuer à apaiser les tensions. Elle ne met toutefois pas fin au débat sur la place que les institutions religieuses continuent d’occuper dans une Suisse de plus en plus sécularisée.
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