Aujourd’hui en Suisse

La Suisse traverse l’un des épisodes de chaleur les plus marquants de son histoire récente. Jeudi, le thermomètre a atteint 39,7 degrés à Bâle-Binningen, égalant le record absolu de température enregistré au nord des Alpes en Suisse. Selon MétéoSuisse, juillet 2026 devrait également devenir le mois le plus chaud depuis le début des relevés en 1864. Mais au-delà de ce nouveau record, ce sont surtout les conséquences de la canicule qui inquiètent.

Dans une grande partie du pays, les effets de la sécheresse deviennent de plus en plus visibles. Certaines régions ont reçu moins de 20% des précipitations habituelles pour un mois de juillet. Les sols s’assèchent, les besoins en irrigation augmentent et les agriculteurs surveillent avec inquiétude l’évolution de leurs cultures. Plusieurs organisations professionnelles signalent déjà des pertes de rendement.

La situation est particulièrement délicate dans les régions d’estivage. Faute d’eau et de pâturages suffisamment verts, plusieurs éleveurs ont déjà dû redescendre leurs troupeaux des alpages avant la fin de la saison. Une décision inhabituelle qui entraîne des coûts supplémentaires pour les exploitations concernées. Dans certains cas, le manque d’herbe et l’augmentation des coûts d’alimentation ont même contraint des agriculteurs à vendre une partie de leur bétail.

Les spécialistes ne redoutent pas de pénuries alimentaires à court terme. Mais pour de nombreux agriculteurs, la sécheresse n’est déjà plus une menace abstraite. Elle influence directement les récoltes, les coûts de production et la gestion des troupeaux. Cet été exceptionnel rappelle ainsi que les records de température ont aujourd’hui des conséquences bien réelles pour une partie du monde agricole suisse.