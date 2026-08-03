Aujourd’hui en Suisse

Il y a huit ans, lorsque les élections fédérales avaient succédé à un été caniculaire, les Vert-e-s et les Vert’libéraux avaient remporté un nombre historique de sièges. Le politologue Michael Hermann estime que les écologistes voudront encore s’approprier le sujet lors des prochaines élections, car il s’agit de «leur thème politique central».

«Les autres partis le savent: si l’on parle davantage du changement climatique, cela tend à favoriser les partis écologistes et non eux», explique-t-il à la SRF. Par exemple l’UDC, dont la base rurale est fortement touchée par la vague de chaleur, préfère parler de sujets avec lesquels elle peut elle-même remporter des élections.

Selon le politologue, l’été caniculaire 2026 aura probablement un impact sur les élections fédérales de l’année prochaine. La situation de départ est toutefois différente de celle d’il y a huit ans, les deux partis écologistes étant sur la défensive. «Il y a beaucoup d’autres thèmes qui leur font concurrence. Et la question du changement climatique n’est plus aussi fraîche qu’en 2019, année où nous l’avions abordée sous un angle totalement nouveau», indique Michael Hermann.

La combinaison canicule et politique ne fait pas seulement la une dans la perspective de l’année électorale 2027. Comme l’a révélé la NZZ am Sonntag, le ministre de l’Environnement Albert Rösti (UDC) a supprimé de la planification financière des années à venir les fonds destinés à un reboisement des forêts suisses adapté au climat. Le Conseil national et le Conseil des États s’étaient pourtant prononcés à plusieurs reprises ces dernières années en faveur de fonds supplémentaires. Le dossier n’est toutefois pas encore clos, car le Parlement se penchera à nouveau sur les fonds alloués aux forêts lors du débat budgétaire en décembre.