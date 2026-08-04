Aujourd’hui en Suisse

Un géologue suisse a été enlevé puis tué en Afrique centrale . Luca M. avait passé l’essentiel de sa carrière à l’étranger, à la recherche de minerais et autres matières premières rares.

Le géologue a été enlevé puis tué en République centrafricaine, au nord de la capitale Bangui. La nouvelle est rapportée aujourd’hui par le Blick en se référant aux agences de presse. Originaire du Tessin, Luca M. aurait été kidnappé jeudi soir par des inconnus, selon le témoignage d’un autre géologue. Un garde local a également trouvé la mort lors de l’attaque. D’après ce témoin, Luca M. travaillait pour Admog Gold, une entreprise émiratie active en République centrafricaine.

Luca M. avait étudié à Lausanne et passé l’essentiel de sa vie professionnelle à rechercher des ressources minières à l’étranger. Il avait d’abord prospecté des gisements d’or au Brésil avant de partir pour l’Afrique. Dans un portrait publié par Swissinfo en 2010, il décrivait son métier comme une forme de chasse au trésor, une activité qui le fascinait davantage qu’une carrière en Suisse.

Pour lui, il ne s’agissait pas seulement de découvrir de l’or ou d’autres métaux rares. Le géologue s’interrogeait aussi sur la vive concurrence mondiale pour l’accès aux matières premières et sur les conséquences que pourrait entraîner leur raréfaction. Il se montrait toutefois optimiste, convaincu que les progrès technologiques permettraient à l’humanité de prévenir les pénuries et de trouver des solutions aux problèmes d’approvisionnement.