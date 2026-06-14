La Suisse devrait refuser de plafonner sa population à 10 millions d’habitants

Un tram zurichois à l'heure de pointe. Selon l'UDC, l'immigration en Suisse contribue à la saturation des transports publics. Keystone / Gaetan Bally

En ce dimanche de votations, une majorité de l’électorat suisse dirait non à l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», selon une nouvelle tendance à la mi-journée. Le soutien au texte s’était érodé au fil de la campagne.

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Pauline Turuban Je rédige des articles originaux et approfondis, basés sur des données, en utilisant mes compétences en matière d'analyse et de visualisation des données. Je couvre un large éventail de sujets, parmi lesquels la place de la Suisse dans le commerce mondial, le changement climatique et la démographie. Née et élevée en France, j'ai étudié les relations internationales à Lyon, puis j'ai été diplômée de l'école de journalisme de Lille en 2011. Installée en Suisse depuis 2012, j'ai travaillé à la RTS pendant huit ans avant de rejoindre SWI swissinfo.ch en 2020. Autre langue: 1 FR original Deutsch de Die Schweizer Bevölkerung dürfte eine Begrenzung der Einwohnerzahl auf zehn Millionen ablehnen lire plus Die Schweizer Bevölkerung dürfte eine Begrenzung der Einwohnerzahl auf zehn Millionen ablehnen

L’institut gfs.bern met fin au suspense: d’après une nouvelle tendance qu’il publie peu après la fermeture des bureaux de vote, l’initiative de l’UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» ne passera pas la rampe. Au moins 55% des votantes et votants auraient glissé un non dans leur enveloppe de vote.

Premier parti du pays, l’UDC (droite conservatrice) voulait plafonner la population à 10 millions de personnes d’ici à 2050 en limitant drastiquement l’immigration. De premières mesures auraient dû être prises dès le seuil des 9,5 millions, prioritairement dans le domaine de l’asile et le regroupement familial. L’Accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE) aurait aussi pu être dénoncé en dernier recours.

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L’objet a été très scruté, en Suisse comme à l’international, en raison de son caractère inédit. Même si la plupart des pays sont préoccupés par la gestion de l’immigration, aucun n’a inscrit de limite démographique fixe dans sa législation; aucun non plus n’a utilisé les restrictions migratoires dans le but de limiter la croissance de sa population.

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Une nouvelle charge contre l’immigration

L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» était la dernière d’une série de textes portés par l’UDC partageant des objectifs similaires. Le parti estime notamment que l’initiative «contre l’immigration de masse», acceptée de justesse en 2014, n’a pas été correctement mise en œuvre.

Les promoteurs de l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» (aussi appelée «initiative pour la durabilité») ont cette fois davantage axé leur campagne sur les conséquences négatives de la forte croissance démographique en matière de qualité de vie et d’environnement.

La cible reste toutefois l’immigration, jugée «incontrôlée», qui serait selon leur argumentaire responsable de presque «tous les problèmes de la Suisse», de la crise du logement aux embouteillages, en passant par la hausse de la criminalité, la surcharge des infrastructures et le bétonnage du paysage.

L’UDC a présenté son texte comme un moyen de redonner à la Suisse davantage de contrôle à sa politique migratoire. Avec ces arguments, le parti a remporté la pleine adhésion de sa base: selon le deuxième sondage de l’institut gfs.bern paru à une dizaine de jours du vote, l’électorat UDC soutenait le projet presque à l’unanimité.

L’UDC seule contre tous

Si le parti est aussi parvenu à convaincre au-delà de ses soutiens traditionnels, les arguments des opposants ont gagné du terrain au cours de la campagne. Toutes les autres formations politiques, le Conseil fédéral, le Parlement ainsi que les milieux économiques s’opposaient à l’initiative.

Les adversaires du texte ont fait valoir qu’un plafonnement de la population mettrait en danger la prospérité de la Suisse, largement dépendante de la main-d’œuvre étrangère, et menacerait la voie bilatérale avec l’UE.

Certains ont dressé des parallèles avec le Brexit, seul précédent de sortie de la libre circulation avec l’UE, et prédit qu’une acceptation de l’initiative aurait pour effet de remplacer les flux migratoires existants par d’autres, plus précaires et moins régulés.

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La question d’un éventuel afflux supplémentaire de frontaliers a également suscité beaucoup de réticence dans les cantons situés aux frontières du pays.

Ainsi, alors que les camps du oui et du non étaient à égalité dans le premier sondage gfs.bern début mai, 52% de l’électorat s’y opposait lors de la deuxième enquête d’opinion.

La diaspora majoritairement opposée au texte

Le refus était plus marqué parmi la diaspora helvétique, qui profite de l’Accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE et vote traditionnellement plus à gauche que le reste du pays: 63% des Suisses de l’étranger interrogés dans le dernier sondage avant le vote prévoyaient de dire non au plafonnement de la population.

L’Organisation des Suisses de l’étranger s’était d’ailleurs aussi prononcée contre le texte, craignant qu’il ne fragilise le statut des quelque 480’000 Helvètes établis dans l’UE.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

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