Aujourd’hui en Suisse

La championne suisse de ski Lara Gut-Behrami a officiellement annoncé sa retraite mercredi dans une vidéo. Les médias et le public suisses ont réagi par une pluie d’éloges pour une skieuse dont la franchise en dehors des pistes restera autant dans les mémoires que son palmarès exceptionnel.

«Avec 101 podiums en Coupe du monde, dont 48 victoires, deux globes de cristal du classement général, deux titres mondiaux et une médaille d’or olympique, elle figure parmi les skieuses les plus titrées de tous les temps», a écrit Swiss-Ski, la fédération suisse des sports d’hiver, dans un communiqué.

La sportive de 35 ans a remporté presque toutes les récompenses que son sport pouvait lui offrir et passe désormais un pas que beaucoup d’athlètes peinent à franchir: prendre sa retraite au sommet. Après près de vingt ans passés à concourir au plus haut niveau, elle a poussé son corps dans ses derniers retranchements, raison pour laquelle elle a choisi de tourner la page.

«Malgré les chutes et les blessures, je ne souffre d’aucune douleur récurrente et je veux que cela reste ainsi, a-t-elle précisé. Je ne veux plus poursuivre obstinément des objectifs et repousser les limites à n’importe quel prix, ni imposer à mon corps ce rythme et ces contraintes.»

De nombreux journaux lui ont rendu hommage. «Lara Gut-Behrami a étonné et fasciné. Elle a inspiré et apporté de la joie. Mais elle a aussi parfois irrité et agacé, laissant certains perplexes. Elle a divisé les opinions parce qu’elle n’a jamais joué un rôle, parce qu’elle disait ce qu’elle pensait, parce qu’elle visait l’excellence et agissait en conséquence», a écrit le Tages-Anzeiger.

Une interview réalisée après le slalom géant de Sölden l’an dernier, qui s’est finalement révélé être sa dernière course de Coupe du monde, refait également surface dans les médias. La skieuse y critiquait la «comédie» que jouent de nombreux jeunes skieurs lorsqu’ils se disent satisfaits après des résultats décevants. Les réseaux sociaux ont fait du besoin d’être apprécié quelque chose de plus important que l’honnêteté, estimait-elle. «Je peux accepter une erreur et une 25e place. Mais je ne vais pas rester là à faire semblant d’apprécier cela.»