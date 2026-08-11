Aujourd’hui en Suisse

Le manque de précipitations a d’importantes répercussions sur le transport fluvial de marchandises sur le Rhin, qui relie Bâle à la mer du Nord. Les niveaux du fleuve ont atteint des minima historiques. Alors que l’Allemagne a déjà mis en place des mesures pour garantir autant que possible le transit, les difficultés se font également sentir en Suisse.

En raison du faible niveau de l’eau, les navires qui peuvent encore naviguer doivent réduire leur cargaison, ce qui augmente les coûts de transport et met les chaînes d’approvisionnement sous pression. Comme le rapporte Keystone-ATS, c’est par exemple le cas d’un bateau transportant des produits pétroliers, arrivé lundi à Bâle, avec une cargaison cinq fois inférieure à la normale.

Pour l’heure, l’approvisionnement de la Suisse n’est toutefois pas menacé. L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) précise que les pénuries peuvent être compensées, dans une certaine mesure, grâce aux réserves des entreprises et à une hausse de la production nationale. Les biens essentiels peuvent également être acheminés par le rail ou la route, mais cela engendre des coûts supplémentaires.

Inquiets, les milieux économiques bâlois ont demandé la semaine dernière l’adoption de mesures permettant de mieux faire face à de telles situations à l’avenir. Ils réclament notamment le développement des infrastructures et la promotion d’innovations techniques pour les navires.

Côté allemand, certains Länder (États fédérés) ont assoupli l’interdiction de circulation des camions les dimanches et jours fériés. Un journaliste économique de la SRF relativise toutefois l’efficacité de cette mesure. «Même si les camions étaient suffisamment grands et autorisés à rouler en permanence, encore faudrait-il trouver des chauffeurs. Or, c’est tout sauf simple», analyse-t-il.