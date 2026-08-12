Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil fédéral entend tirer les leçons de la crise de Credit Suisse afin de renforcer la stabilité du secteur financier. Pour réduire les risques liés à de futures défaillances bancaires pour l’État et les contribuables, il propose de durcir les règles applicables aux banques d’importance systémique et d’élargir sensiblement les compétences de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

L’un des volets centraux de la réforme prévoit de renforcer les exigences en matière de gouvernance d’entreprise et de préparation des banques aux situations de crise. Le projet vise également à améliorer l’accès aux liquidités d’urgence accordées par la Banque nationale suisse et à compléter les règles relatives aux fonds propres. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter en a présenté les grandes lignes mercredi après-midi lors d’une conférence de presse.

Les modifications législatives concernées sont en consultation afin de combler les lacunes mises en évidence dans le dispositif existant de régulation des établissements «too big to fail». Par cette réforme, le Conseil fédéral entend également donner suite aux conclusions de la commission d’enquête parlementaire chargée d’analyser la débâcle de Credit Suisse et de préserver la place économique suisse.

Devant les médias, Karin Keller Sutter a reconnu que cette nouvelle régulation n’empêchera pas une banque d’importance systémique de se retrouver un jour à nouveau en difficulté. «Nous ne pourrons jamais éliminer tous les risques, mais nous devons les réduire au maximum. En effet, dans cette branche, c’est en dernier ressort l’État, qui risque de devoir passer à la caisse», a affirmé la ministre des Finances.