Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
À 20 h 20 aujourd’hui, le moment tant attendu arrivera: la plus importante éclipse partielle de Soleil depuis 1999 pourra être observée depuis toute la Suisse, pour autant que les conditions météorologiques soient favorables. Dans les jours précédents, l’engouement pour les lunettes d’observation spéciales a provoqué de longues files d’attente devant les magasins spécialisés.
Le gouvernement suisse a par ailleurs retrouvé le chemin de Berne après la pause estivale. La ministre des Finances Karin Keller-Sutter a présenté ce mercredi des propositions visant à renforcer les règles applicables aux banques d’importance systémique. Les détails dans ce briefing.
Meilleures salutations de Berne!
Le Conseil fédéral entend tirer les leçons de la crise de Credit Suisse afin de renforcer la stabilité du secteur financier. Pour réduire les risques liés à de futures défaillances bancaires pour l’État et les contribuables, il propose de durcir les règles applicables aux banques d’importance systémique et d’élargir sensiblement les compétences de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).
L’un des volets centraux de la réforme prévoit de renforcer les exigences en matière de gouvernance d’entreprise et de préparation des banques aux situations de crise. Le projet vise également à améliorer l’accès aux liquidités d’urgence accordées par la Banque nationale suisse et à compléter les règles relatives aux fonds propres. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter en a présenté les grandes lignes mercredi après-midi lors d’une conférence de presse.
Les modifications législatives concernées sont en consultation afin de combler les lacunes mises en évidence dans le dispositif existant de régulation des établissements «too big to fail». Par cette réforme, le Conseil fédéral entend également donner suite aux conclusions de la commission d’enquête parlementaire chargée d’analyser la débâcle de Credit Suisse et de préserver la place économique suisse.
Devant les médias, Karin Keller Sutter a reconnu que cette nouvelle régulation n’empêchera pas une banque d’importance systémique de se retrouver un jour à nouveau en difficulté. «Nous ne pourrons jamais éliminer tous les risques, mais nous devons les réduire au maximum. En effet, dans cette branche, c’est en dernier ressort l’État, qui risque de devoir passer à la caisse», a affirmé la ministre des Finances.
Vous souvenez-vous de l’éclipse solaire de 1999? Si ce n’est pas le cas, une nouvelle occasion s’offre dans le ciel européen ce mercredi. Les personnes qui manqueront ce rendez-vous devront ensuite patienter 55 ans avant de pouvoir observer une éclipse totale de Soleil depuis la Suisse.
Jusqu’à 93% du disque solaire sera occulté ce soir en Suisse. Le phénomène débutera vers 19 h 25. Entre 20 h 17 et 20 h 20, la Lune couvrira la plus grande partie du Soleil, avant que celui-ci ne se couche une vingtaine de minutes plus tard. Les habitants de l’Islande et de certaines régions d’Espagne auront quant à eux la chance d’assister à une éclipse totale de Soleil.
Pour observer l’éclipse en toute sécurité, il est indispensable de protéger ses yeux à l’aide de lunettes spéciales. La demande est telle que de longues files d’attente se sont formées ces derniers jours devant certains magasins spécialisés.
Mais l’éclipse solaire ne sera pas le seul spectacle de la soirée. Le maximum des Perséides, l’une des plus célèbres pluies d’étoiles filantes de l’année, devrait également être visible dans le ciel. «Le timing cosmique ne pourrait guère être meilleur», écrit SRF News.
L’armée suisse a besoin de davantage de moyens financiers, mais le frein à l’endettement limite toute hausse des dépenses. À Berne, un bras de fer se joue actuellement autour d’un montage à plusieurs milliards, tandis que le Conseil fédéral envisage une augmentation temporaire de la TVA.
Selon la Neue Zürcher Zeitung, les libéraux-radicaux proposent de contourner de manière ciblée le frein à l’endettement afin de dégager les milliards manquants pour l’armée. Ils plaident pour que quatre milliards de francs destinés à la défense aérienne soient comptabilisés comme dépenses extraordinaires, au motif que l’essor fulgurant des drones depuis le début de la guerre en Ukraine constitue un choc technologique impossible à anticiper.
Le projet se heurte toutefois à une forte opposition sur le plan juridique. L’Administration fédérale des finances considère qu’un tel contournement du frein à l’endettement serait contraire au droit. Selon elle, le renforcement des capacités militaires relève d’une mission permanente de l’État et non d’une mesure d’urgence ponctuelle. Il n’existerait donc aucune base légale permettant de financer ces dépenses en dehors du budget ordinaire.
De son côté, le Conseil fédéral souhaite financer ces milliards supplémentaires pour l’armée par une hausse temporaire de la TVA. Cette solution se heurte toutefois à l’opposition du PLR et de l’UDC. Si le projet du gouvernement échoue, les fonds nécessaires devront être dégagés au moyen de coupes budgétaires douloureuses dans d’autres domaines, principalement dans l’aide au développement et au sein de l’administration fédérale.
Depuis mars, la croix suisse peut être apposée sur des produits entièrement fabriqués à l’étranger, à condition que leur conception ou leur recherche et développement aient été réalisés en Suisse. Cette rupture avec la pratique traditionnelle est toutefois mal comprise, tant par les milieux économiques que par la population.
Ce changement de cap a déjà des conséquences concrètes. Comme le rapporte aujourd’hui Nau, le fabricant de chaussures Kybun transfère une partie de sa production en Italie. Une quarantaine d’emplois sont concernés. Son directeur, Claudio Minder, explique que l’entreprise ne veut pas «mourir en élève modèle», alors que d’autres interprètent déjà les règles de la Swissness de manière bien plus avantageuse pour leurs intérêts.
La nouvelle règle passe mal auprès des entreprises comme de la population. Selon un récent sondage, près de neuf personnes sur dix y sont opposées, craignant que la marque Suisse perde de sa substance et de sa crédibilité. À leurs yeux, la croix blanche sur fond rouge devrait rester l’apanage des entreprises produisant réellement en Suisse, afin de ne pas compromettre la confiance dont jouissent les produits suisses auprès des consommateurs du monde entier.
Selon l’Union suisse des arts et métiers (USAM), cette évolution pourrait déclencher un effet domino au détriment des PME suisses. Si le label peut être utilisé sans véritable production en Suisse, c’est tout le tissu industriel du pays qui risque de se retrouver sous pression.
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