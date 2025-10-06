La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Avez-vous déjà eu affaire à des successions transfrontalières? Quels défis avez-vous rencontrés dans ce domaine?

J'écris sur des thèmes concernant les Suisses de l'étranger et sur des particularités helvétiques. Je rédige aussi des newsletters quotidiennes pour la Cinquième Suisse. Après des études en sciences de la communication, j'ai été employé comme reporter par des radios et télévisions privées. Je travaille depuis 2002 chez SWI swissinfo.ch dans différentes fonctions.

Les successions sont rarement simples. Lorsque les biens successoraux sont répartis au-delà des frontières nationales, des obstacles juridiques et fiscaux viennent s’ajouter aux questions familiales et financières déjà délicates.

De nombreux Suisses de l’étranger et leurs enfants sont confrontés à des défis complexes en matière de succession. Quels conseils ou expériences souhaitez-vous partager avec d’autres?

Joignez-vous à la discussion

Les commentaires doivent respecter nos conditions. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez suggérer d'autres idées de débats, n'hésitez pas à nous contacter!
