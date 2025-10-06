Avez-vous déjà eu affaire à des successions transfrontalières? Quels défis avez-vous rencontrés dans ce domaine?

Les successions sont rarement simples. Lorsque les biens successoraux sont répartis au-delà des frontières nationales, des obstacles juridiques et fiscaux viennent s’ajouter aux questions familiales et financières déjà délicates.

De nombreux Suisses de l’étranger et leurs enfants sont confrontés à des défis complexes en matière de succession. Quels conseils ou expériences souhaitez-vous partager avec d’autres?