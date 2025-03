Ces cinq mascottes qui ont écrit l’histoire

Présenté à Bâle le 26 février, LUMO a été désigné mascotte du Concours Eurovision de la chanson 2025 au terme d’un concours de design. Keystone / Georgios Kefalas

Que ce soit lors d’événements sportifs ou dans la publicité, les mascottes sont des compagnons fidèles qui suscitent des émotions et créent une identité. De «Shuss», la première mascotte olympique, à «Cooly», la vache culte qui danse, chaque personnage cache une histoire particulière.

La mascotte du Concours Eurovision de la chansonLien externe n’est qu’une des nombreuses mascottes de l’histoire contemporaine. Nous vous présentons ici cinq «porte-bonheur» qui se distinguent par leur histoire et une apparence flamboyante.

1. Shuss – la première mascotte non officielle des Jeux olympiques

CIO

La mascotte Shuss, un petit personnage sur des skis, a été créée pour les Jeux olympiques d’hiver de 1968 à Grenoble, en France. Les designers ont eu peu de temps pour lui donner vie, mais le personnage est rapidement devenu un symbole reconnaissable. Bien que non officiel, Shuss a été la première mascotte olympique et a été immortalisé sur des porte-clés, des pin’s, des aimants, des montres et même sur des versions gonflables.

2. Snowli – le moniteur de ski auxiliaire

Les professeures de l’École suisse de ski posent avec Snowli dans la station vaudoise de Villars. Keystone/Fabrice Coffrini

Quiconque ayant passé des vacances au ski, en particulier avec des enfants, a peut-être rencontré Snowli. Cette mascotte représente les écoles de ski suisses et constitue une présence familière sur les pistes. Bien que Snowli ressemble à un lapin, il s’agit en fait d’une créature hybride conçue pour attirer et divertir les jeunes skieurs.

L’inventeur de Snowli Lors d’une visite d’une délégation suisse il y a 25 ans, le Tessinois Mauro Terribilini, ancien responsable de la formation chez Swiss Snow Sports, a été chargé de créer une mascotte pour les écoles de ski de Wistler, au Canada. Sur le vol de retour, il s’est mis à dessiner Snowli. Il s’étonne que ce personnage inspire encore les enfants aujourd’hui. Peu avant la pandémie, il a même été exporté en Chine, où les Suisses ont organisé des cours pour enseigner le ski aux plus jeunes.

3. Cooly – la vache qui danse

La sprinteuse suisse Mujinga Kambundji avec «Cooly» Keystone/Steffen Schmidt

Cooly a été créée à l’occasion des Championnats du monde de hockey sur glace 2009 et son nom a été choisi par le biais d’un sondage réalisé auprès de 3000 fans de hockey. Au fil du temps, cette vache suisse, créée par une entreprise canadienne spécialisée, a dansé dans le cœur des amateurs de sport et est désormais considérée comme une mascotte non officielle du sport suisse. Cooly est apparue lors d’événements majeurs tels que les Championnats d’Europe d’athlétisme 2014 et le meeting d’athlétisme Weltklasse de Zurich.

Lors du Grand Prix de Berne, Cooly encourage les coureurs et soutient également Petite Suisse, une organisation caritative pour les enfants, devenant ainsi une figure familière en dehors de la patinoire.

4. Luce – la mascotte de l’Année sainte

Du marketing à des fins religieuses avec la mascotte «Luce». Imago/Abaca Press

Les mascottes font partie des Jeux olympiques et des grands tournois de football depuis des décennies, mais pour la première fois, le Vatican a créé la sienne. Pour l’Année sainte 2025, l’Église catholique a présenté Luce (lumière en italien), un personnage aux couleurs vives, avec de grands yeux bleus, des cheveux bleus, un imperméable jaune et des baskets vertes. Dessiné dans un style manga, Luce a pour but de susciter l’intérêt des jeunes croyants.

5. Knorrli – le joyeux lutin des bouillons

Qui ne le connaît pas? «Knorrli» jouit depuis longtemps d’un statut de mascotte culte, du moins en Suisse. Keystone/Peter Rauch

De nombreuses mascottes sont les visages de campagnes de motivation ou de publicité et les entreprises utilisent souvent ces personnages pour promouvoir leurs marques. De Bibendum à Tony le Tigre en passant par Knorrli et Globi, les mascottes à caractère commercial sont largement reconnues.

Knorrli a été introduit en 1948 comme personnage publicitaire avec le slogan «De Knorrli bin i – Knorr Suppe bring i» (je suis Knorrli – j’apporte la soupe Knorr). Grâce à sa présence sur les emballages et comme petit jouet, ce personnage est devenu un nom familier en Suisse.

Du football, mais pas seulement: une liste non exhaustive d’autres mascottes célèbres:

Précédent Suivant A côté de Pelé, Maradona tient la mascotte de la Coupe du monde de football 1990 en Italie. Keystone/STR Trix et Flix, les mascottes du Championnat d’Europe de football 2008 organisé conjointement par la Suisse et l’Autriche. Keystone / Walter Bieri Maddli sera la mascotte du Championnat d’Europe de football féminin 2025, qui aura lieu en Suisse. Keystone / Salvatore Di Nolfi Soohrang, la mascotte des Jeux olympique d’hiver 2018 en Corée du Sud. Keystone / Javier Etxezarreta Annifant, la mascotte des Championnats du monde de ski 1997 de Sestrières (Italie). Keystone À l’origine, Globi avait été créé en 1932 comme support publicitaire des grands magasins Globus, mais au fil du temps, il est devenu beaucoup plus. Keystone / Lukas Lehmann Image 1

