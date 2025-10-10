En tant que Suisse de l’étranger, à quels stéréotypes sur la Confédération faites-vous face le plus souvent?

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Vous parlez le « suisse » ou bien couramment quatre langues, et vous avez forcément beaucoup d’argent sur votre compte en banque. Vous êtes toujours ponctuel et vous adorez la précision. Dans votre pays d’origine, vous habitiez un chalet en bois avec vue sur les Alpes. Vous savez chanter le yodel et jouer du cor des Alpes. Vous vous nourrissez principalement de fromage et de chocolat, et lorsqu’un conflit éclate, vous préférez ne pas prendre parti.

Dans l’imaginaire de nombreux pays, les citoyens et citoyennes de la Confédération sont associés à toutes sortes de stéréotypes — certains peut-être fondés, d’autres nettement exagérés ou complètement faux.

En tant que Suisse de l’étranger, à quels clichés faites-vous face le plus souvent dans votre pays de résidence, et comment les démentez-vous ou les expliquez-vous? Dans lesquels vous reconnaissez-vous, et lesquels vous agacent?

Partagez ici vos expériences: elles pourront être utilisées pour un futur article ainsi que pour notre série de courtes vidéos «Réponses de la communauté».

Joignez-vous à la discussion

Les commentaires doivent respecter nos conditions. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez suggérer d'autres idées de débats, n'hésitez pas à nous contacter!
Jorg Hiker
Jorg Hiker
Les Suisses pensent en termes de limites et d'interdictions, et non de croissance et d'opportunités. Supposons qu'il y ait une route trop étroite. Un Suisse mettrait un panneau pour limiter le trafic sur la route. Presque tous les autres pays du monde construiraient une route plus large. En regardant les vraies routes suisses, je ne peux que dire : touché!____Que la seule chose inventée en Suisse est le coucou. C'est faux, le coucou a été inventé en Allemagne.

SMohammadi
SMohammadi
Vivant aux États-Unis et au Canada, je reçois souvent ce genre de questions : ____ "Il y a beaucoup de neige en Suisse et les hivers sont très froids". J'explique généralement que c'est dans les montagnes qu'il y a beaucoup de neige, mais que la plupart des gens vivent sur le plateau. Quant au froid, je dis simplement que cela dépend de ce à quoi vous le comparez - de nombreux endroits en Amérique du Nord ont des hivers plus froids.____"Tout le monde est riche." Oui et non. Compte tenu de la force de la monnaie, c'est vrai par rapport à d'autres pays, mais nous avons des gens avec des niveaux de revenus différents comme dans tous les autres pays ; ce n'est pas une richesse à la Gatsby comme les gens l'imaginent souvent. Il semble difficile pour les gens d'assimiler l'idée d'un pays riche qui compte encore des personnes qui luttent financièrement.____"Vous êtes si direct parce que vous êtes suisse." Ce n'est pas tout à fait faux, mais j'explique aussi que mes amis suisses me trouvent également très direct.____"Tout le monde est poli/noble en Suisse". Je ne sais pas d'où vient cette affirmation, mais je pense qu'il s'agit simplement de prendre un trait culturel nuancé qui est réellement partagé par certaines parties de la population, puis d'en exagérer l'étendue et de penser qu'il s'applique à tout le monde.____De la part des Américains des États-Unis : "La Suisse est pleine de communistes/socialistes". Haha, c'est un point de vue très particulier.____La plupart des stéréotypes que j'entends ont une part de vérité, et la plupart du temps, je ne m'en offusque pas. De nombreux stéréotypes sont également assez flatteurs, nous avons donc de la chance sur ce point.

Nordstern
Nordstern

Four languages...plus English??? No!

