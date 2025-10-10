En tant que Suisse de l’étranger, à quels stéréotypes sur la Confédération faites-vous face le plus souvent?

Vous parlez le « suisse » ou bien couramment quatre langues, et vous avez forcément beaucoup d’argent sur votre compte en banque. Vous êtes toujours ponctuel et vous adorez la précision. Dans votre pays d’origine, vous habitiez un chalet en bois avec vue sur les Alpes. Vous savez chanter le yodel et jouer du cor des Alpes. Vous vous nourrissez principalement de fromage et de chocolat, et lorsqu’un conflit éclate, vous préférez ne pas prendre parti.

Dans l’imaginaire de nombreux pays, les citoyens et citoyennes de la Confédération sont associés à toutes sortes de stéréotypes — certains peut-être fondés, d’autres nettement exagérés ou complètement faux.

En tant que Suisse de l’étranger, à quels clichés faites-vous face le plus souvent dans votre pays de résidence, et comment les démentez-vous ou les expliquez-vous? Dans lesquels vous reconnaissez-vous, et lesquels vous agacent?

Partagez ici vos expériences: elles pourront être utilisées pour un futur article ainsi que pour notre série de courtes vidéos «Réponses de la communauté».