Joueuse, vorace, vigilante: un hommage à la marmotte

Contrairement à une idée reçue, les marmottes ne se répartissent pas les rôles au sein de la communauté; toutes veillent à la sécurité du groupe. Keystone/Sigi Tischler

Après l’hibernation, le printemps marque l’heure du réveil chez les marmottes. Mais la vie qui attend ces petits animaux des Alpes n’a rien d’une sinécure.

4 minutes

Le mois d’avril. Il y a encore de la neige dans les Alpes, mais les marmottes sortent déjà prudemment leur petite tête de leur terrier. Elles viennent de dormir six mois. Et maintenant, elles pensent surtout à une chose: s’accoupler.

Agir vite – et au bon moment

Juste après la longue et profonde hibernation, les choses sérieuses commencent. En effet, la progéniture de cette année doit bientôt venir au monde afin de pouvoir manger le plus possible et constituer des réserves de graisse suffisantes jusqu’à l’hiver prochain. Seul le couple alpha s’accouple. Et le timing doit être parfait: la femelle n’est réceptive qu’un seul jour par an.

Contenu externe

Après environ un mois, les bébés naissent nus et aveugles. Ils ne pèsent que 30 grammes. L’essentiel est désormais de se remplir le ventre d’herbes et de plantes aromatiques. Et de se méfier des voisins gênants. L’aigle royal, le renard et le loup ne sont jamais très loin et leurs petits ont aussi faim.

Suggestion de visionnage en streaming: la vie d’une marmotte Ce documentaire de 50 minutes a suivi la vie tumultueuse d’un jeune mâle «Mox» pendant trois ans. Le film est disponible (en allemand) sur Play SRFLien externe.

Contenu externe

Les marmottes montent-elles la garde?

Non, contrairement à l’idée reçue, il n’y a pas d’éclaireurs. Au lieu de cela, chaque marmotte avertit ses congénères lorsqu’elle voit un danger. Les jeunes animaux doivent d’ailleurs s’entraîner à émettre ces sifflements typiques et inaudibles. Et au fait, ce sont des cris, pas des sifflements. Le son strident provient en effet du larynx.

Avec leur vue panoramique de 300 degrés, les marmottes gardent toujours un œil sur leur environnement. La vigilance est une priorité absolue. Il est toujours possible qu’un renard ou un loup soit à l’affût au-dessus du terrier.

Une hibernation entrecoupée de pauses pipi

Dès la fin septembre, les marmottes se retirent dans leur terrier soigneusement préparé. Ce sont des constructions complexes, pouvant mesurer jusqu’à vingt mètres de long, avec plusieurs accès et différentes chambres.

Les marmottes construisent un nid mou en herbe séchée et ferment l’entrée avec de la terre, du foin et de la fourrure afin d’empêcher l’échange d’air. Cela a pour effet d’augmenter le taux de dioxyde de carbone, ce qui provoque une sorte de narcose.

Les marmottes bernoises et grisonnes sifflent différemment C’est ce qu’a montré une élève de ThouneLien externe il y a trois ans dans son travail de maturité. Selon cette étude, les marmottes du Val Müstair ont sifflé nettement plus haut et parfois plus longtemps que leurs congénères du canton de Berne. Ce n’est toutefois pas une surprise: les marmottes s’adaptent aux conditions locales. S’il y a par exemple moins de collines ou moins de vent sur leur territoire, les animaux doivent aussi appeler moins fort.

Tout le clan hiberne à proximité les uns des autres afin d’augmenter les chances de survie. La température corporelle des marmottes descend à 8 degrés Celsius et leur rythme cardiaque se réduit à 30 battements par minute. Toutes les deux semaines, elles se réveillent pour aller aux toilettes dans un compartiment séparé. Pendant l’hiver, les marmottes perdent jusqu’à un tiers de leur poids corporel.

En avril, elles se réveillent et ont surtout deux choses en tête: manger et se reproduire. Et dans le cas de «Mox» – devenir le mâle alpha.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative