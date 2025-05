La France renouvelle presque entièrement ses délégués au Conseil des Suisses de l’étranger

Les élections au Conseil des Suisses de l’étranger, le «Parlement» de la Cinquième Suisse, ont fortement modifié le visage du groupe qui y représentera la France. L’Union des associations suisses de France (UASF) se dote également d’une nouvelle présidente. Le pays devra toutefois se préparer à des élections directes en ligne pour la prochaine législature.

Un murmure parcourt la salle, le moment que toutes et tous attendent depuis le début de la matinée est arrivé: les clubs suisses de France vont élire leurs nouvelles et nouveaux représentants au Conseil des Suisses de l’étranger et leur nouveau bureau.

Les 25 et 26 avril, la petite station thermale d’Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales) a accueilli le 65e congrès de l’Union des associations suisses de France (UASFLien externe). Deux élections d’importance y ont eu lieu pour la communauté des Suisses en France. D’une part, la France a élu les déléguées et délégués qui la représentent au Conseil des Suisses de l’étranger (CSE). D’autre part, les clubs ont élu le nouveau bureau de l’UASF.

Beaucoup de nouveaux visages

La France, qui possède la plus grande communauté suisse au monde avec 212’143 ressortissantes et ressortissants, a droit à douze sièges au CSE.

«J’aimerais demander à chaque candidate et candidat de venir se présenter en personne devant l’assemblée», déclare Françoise Millet-Leroux, la présidente sortante de l’UASF. Après dix ans à la tête de l’association faîtière et à bientôt 80 ans, elle a décidé de ne pas se représenter.

Quatorze personnes s’avancent – dix hommes et quatre femmes, dont l’une représente en fait un candidat, qui n’a pas pu faire le déplacement. Tour à tour, elles présentent leurs motivations, en commençant par leurs origines suisses. Deux candidats qui n’ont pas pu se rendre sur place ont envoyé un message vidéo.

Sur les seize personnes candidates à la fonction de délégué du CSE, seules cinq occupaient déjà le poste durant la législature qui s’achève (2021-2025).

Un dépouillement diplomatique

La présidente invite ensuite l’assemblée à voter, puis, munie d’une boîte en carton pourvue d’une fente, elle passe dans les rangs pour collecter les bulletins de vote.

Avant cela, elle a sollicité les consuls généraux et leurs collaborateurs présents dans la salle pour effectuer le dépouillement, ce que quatre d’entre eux acceptent de bonne grâce.

À l’issue de leur décompte, dix hommes et deux femmes sont élus, ainsi qu’une femme et un homme en tant que suppléant. Il s’agit, classés par le nombre de voix obtenues, de Valéry Engelhard, Dominique Baccaunaud, Jacques de Buttet, Patrice Poget, François Boinay, Noel Frei, Christian Chantelot, Elke Chapuisod, Daniel Lenglet, Paolo Lupo, Arnaud Haefelin et Mathis Steinmann. Marie Silletta et Luc Jeannin-Naltet seront suppléants.

Parmi ces personnes, cinq étaient déjà déléguées. Quatre ont été réélues au Conseil et l’une d’entre elles est désormais suppléante. La délégation française au CSE se pare donc de huit nouveaux visages, qui représentent les quatre arrondissements consulaires de France: Lyon, Paris, Marseille et Strasbourg.

Pas de suspense

Les élections au CSE coïncident également avec le renouvellement du bureau de l’UASF. D’une part, le comité de l’organisation faîtière des clubs helvétiques en France est automatiquement composé des nouveaux délégués au CSE, d’autre part, plusieurs membres du bureau ne souhaitaient pas se représenter.

Sur les cinq personnes en lice, pratiquement toutes ont été élues à l’unanimité. Aucun nom-surprise n’est venu troubler l’élection. Ainsi, Dominique Baccaunaud devient la nouvelle présidente de l’UASF et deux nouvelles personnalités font leur entrée au bureau: Paolo Lupo, président de Genevois sans frontière, et Patrice Poget, président de l’Amicale helvétique du Bourbonnais.

À l’ancienne

En France, les élections se sont déroulées sur place et «à l’ancienne», c’est-à-dire que seuls les présidentes et présidents de clubs pouvaient prétendre à un siège au CSE et voter. Le pays a choisi de ne pas proposer d’élection directe en ligne.

Depuis cette année, un groupe de travail du CSE a pourtant mis sur pied un nouveau système qui permet à quiconque possède la nationalité helvétique et est inscrit auprès de sa représentation diplomatique de se porter candidate ou candidat. Treize pays ou groupes de pays ont été choisis pour organiser ces élections directes et centralisées via un système de vote en ligne, selon l’OSE.

Perte de pouvoir

«Sans doute n’étions-nous pas prêts», affirme Dominique Baccaunaud, qui vient d’être réélue en tant que déléguée du CSE. Elle invoque également le nombre d’associations, la taille de la communauté suisse en France et le coût de la mise en place comme éléments de complexification de la tenue d’élections directes.

«Certains présidents de club craignent aussi de perdre leur pouvoir», concède-t-elle enfin. Celle qui est aussi vice-présidente de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) est toutefois convaincue qu’il est possible d’organiser les élections de manière à éviter cette perte de pouvoir et à continuer de donner une raison d’être à l’UASF.

«Je serai soucieuse de faire en sorte que chaque membre élu ait sa place pour travailler pour l’UASF et le CSE. J’espère que nous serons un comité dynamique et bien sollicité par les clubs. Les délégués sont vos porte-parole!», a encore ajouté la nouvelle présidente à l’issue de son élection, consciente que celles de 2029 devront se faire selon le nouveau système direct.

