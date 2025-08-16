La semaine en Suisse

Alors que l’imposition par l’administration Trump de droits de douane de 39% continue de provoquer une onde de choc en Suisse, les médias internationaux peinent à se montrer empathiques.

«Grandir en Suisse, c’est comme être assis dans un aquarium et regarder le monde à travers une épaisse vitre pare-balles», écrit le politologue Joseph de Weck, originaire de Zurich, dans The Guardian mercredi. «Cette vitre a volé en éclats la semaine dernière lorsque Donald Trump a annoncé des tarifs douaniers de 39% sur les exportations suisses.»

«Une nation qui s’est habituée à toujours obtenir ce qu’elle veut est aujourd’hui à la dérive, avec un taux tarifaire pire que celui de l’Algérie (30%)», souligne Joseph de Weck, chercheur associé au Foreign Policy Research Institute, basé à Philadelphie. «Dans un pays multiculturel et fédéral à quatre langues officielles, le grand récit unificateur de l’exceptionnalisme suisse est en lambeaux», conclut-il, après avoir expliqué pourquoi, dans cette ère nouvelle de géoéconomie impitoyable, la politique étrangère suisse consistant à «vouloir le beurre et l’argent du beurre» ne fonctionne plus.

La veille, le Financial Times arrivait à une conclusion similaire, dans une analyse titrée: «Les tarifs douaniers de Trump révèlent la faiblesse de l’indépendance économique de la Suisse». «Sans union douanière, sans accord de libre-échange avec les États-Unis et avec un soutien limité au niveau des blocs, la Suisse a dû affronter seule cette tempête tarifaire», souligne le journal.

«Au final, le pays est confronté à un choix difficile: offrir des concessions politiquement sensibles, chercher un compromis symbolique, absorber les droits de douane et s’adapter – ou éventuellement attendre la fin du mandat de Trump», observe le FT. «Mais la question plus profonde est peut-être la suivante: l’indépendance longtemps chérie du pays – sa souveraineté réglementaire, sa neutralité, sa discipline politique – est-elle devenue un handicap dans l’économie géopolitique actuelle?»

Par ailleurs, un sondage publié mercredi révèle qu’environ deux tiers des Suisses s’opposent à l’idée d’offrir des concessions aux États-Unis dans ce différend douanier.