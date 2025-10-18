La semaine en Suisse

L’événement international marquant de la semaine est bien sûr l’arrêt des combats dans la bande de Gaza et la libération des derniers otages israéliens. Pour autant, le thème de la crise au Proche-Orient a continué d’alimenter presque chaque jour l’actualité suisse .

La manifestation propalestinienne, qui avait causé des millions de francs de dégâts et des blessés samedi dernier à Berne, a continué de provoquer des remous. D’un côté, des appels se sont multipliés pour demander une plus grande sévérité face aux «casseurs» sévissant dans les manifestations. De l’autre, face aux critiques, les organisateurs de la manifestation ont dénoncé la «brutalité» de la police.

Le projet de reconnaissance d’un État palestinien par la Suisse sera peut-être un jour tranché par le peuple. Une coalition réunissant notamment des ONG et des parlementaires de gauche a lancé cette semaine une initiative populaire en ce sens. Le Conseil fédéral et le Parlement ont pour le moment rejeté l’idée, estimant que les conditions n’étaient pas encore remplies, en particulier en matière de sécurité.

Sur le terrain, la situation à Gaza reste dramatique. La Chaîne du Bonheur a profité de l’accord de cessez-le-feu pour lancer une nouvelle campagne de dons. «La solidarité suisse est plus essentielle que jamais pour venir en aide à la population civile à bout de force», insiste la fondation humanitaire.