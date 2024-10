La semaine en Suisse

Chers Suisses et Suissesses de l’étranger, Cette semaine, l’attaque au couteau perpétrée par un étudiant étranger à Zurich sur un groupe d’enfants qui se rendaient à la crèche avec leur accompagnatrice a suscité l’effroi. Et une photo a priori anodine a fait sensation: on y voit la pierre d’Unspunnen, volée en 2005, avec un journal récent posé à côté. Vous en saurez plus sur l’odyssée de cette pierre emblématique dans notre sélection hebdomadaire. Meilleures salutations de Berne,

LES POINTS FORTS DE LA SEMAINE

Keystone / Michael Buholzer Trois enfants ont été blessés lors d’une attaque au couteau à Zurich. Ils sont heureusement tous hors de danger. Par chance, une employée de la crèche est intervenue rapidement. Mardi midi, elle avait sous sa responsabilité un groupe d’enfants qu’elle accompagnait à la garderie dans le quartier d’Oerlikon, lorsqu’un étudiant étranger de 23 ans a commencé à poignarder les enfants à l’improviste. Il a blessé trois garçons, dont un grièvement, avant que la femme et un autre homme ne parviennent à le maîtriser. Ils l’ont retenu jusqu’à l’arrivée de la police. L’auteur s’est laissé arrêter sans opposer de résistance, a-t-on appris. Il est passé aux aveux. Plus tard dans la journée, la police a annoncé que les garçons étaient tous hors de danger. Selon la Neue Zürcher Zeitung, quelques minutes avant le crime, l’auteur avait posté sur Instagram «un message confus sur des fantasmes sexuels et un amour non partagé». Des voisins ont décrit au journal le jeune homme comme étant réservé, apparemment malheureux en amour et un fervent nationaliste. Vous trouverez plus de détails dans l’article de la Neue Zürcher Zeitung Lien externe . En savoir plus Effondre

Le Quotidien Jurassien La pierre d’Unspunnen a refait surface – du moins en photo. À Interlaken, on espère la revoir un jour. On l’avait déjà imaginée au fond du lac de Thoune. Ou engloutie dans les fondations d’une structure en béton, perdue à jamais. Or, cette semaine, des images montrant la pierre d’Unspunnen, à moitié enterrée avec l’édition du 26 août 2024 du Quotidien Jurassien, sont apparues. Elle se trouverait dans un lieu inconnu, dans le canton du Jura. Mais quelle est l’histoire de cette pierre? À partir de 1808, ce rocher pesant plus de 80 kilos a été lancé par des hommes forts lors de la traditionnelle fête d’Unspunnen, à Interlaken. Jusqu’en 1984, quand des séparatistes jurassiens l’ont volée au musée de la région de la Jungfrau. Depuis, c’est une réplique qui est utilisée en compétition. En 2001, les séparatistes ont rendu la pierre. Ces derniers y ont toutefois gravé quelques étoiles européennes et leurs armoiries, causant une perte de poids la rendant inutilisable pour la compétition. En 2005, la pierre a encore une fois été volée. Depuis l’apparition des dernières images, le club de gymnastique d’Interlaken – propriétaire légitime de la pierre – espère la remettre à sa place d’origine. Affaire à suivre… «20 Minuten» Lien externe (allemand) et RTS Lien externe (français) se sont notamment penchés sur le sujet. En savoir plus Effondre

Ti-Press Pour la deuxième année consécutive, les primes d’assurance maladie vont augmenter de plus de 10% dans le canton du Tessin. Et Bellinzone manifeste. Ce fut un choc la semaine dernière lorsque la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a annoncé une nouvelle hausse des primes d’assurance maladie en Suisse. Le canton du Tessin a particulièrement été touché, puisque les primes de l’assurance maladie de base y augmenteront à nouveau de plus de 10% l’année prochaine. Cette semaine, des habitants et habitantes de Bellinzone, chef-lieu du canton, sont descendus dans la rue pour protester contre cette augmentation, comme ils et elles l’avaient déjà fait l’année précédente. «Les salaires restent toujours les mêmes», a déclaré une manifestante. Selon les médias, plusieurs centaines de personnes se sont réunies lundi et mercredi soir pour exprimer leur mécontentement. Des revendications se font entendre de divers côtés afin de faire pression sur les autorités fédérales. Ainsi, le Mouvement pour le socialisme – une petite organisation de gauche au Tessin – a déposé au parlement cantonal une initiative cantonale demandant à Berne d’introduire un moratoire sur les primes et de les geler à leur niveau de 2024. Le Parti socialiste en a fait de même, mais a demandé la mise en place d’un groupe de travail chargé d’élaborer un paquet immédiat pour maîtriser les coûts de la santé. L’article de SRF News Lien externe (en allemand) En savoir plus Effondre

Keystone / Michael Buholzer Dans une affaire de blanchiment d’argent, la grande banque suisse UBS doit faire les frais de son acquisition de Credit Suisse l’an dernier. On reste à Bellinzone, où, cette semaine, UBS a dû répondre en appel devant le Tribunal pénal fédéral d’une affaire que lui a léguée son ancien concurrent Credit Suisse, depuis racheté par UBS. Il est question de mafia bulgare et d’argent de la drogue blanchi. Au début du procès en appel, UBS a demandé sa suspension. Il s’agit dans cette affaire de faits qui se sont déroulés il y a 17 ans dans une autre banque, a plaidé l’avocat de la défense. La procédure devrait donc être suspendue jusqu’à ce que le Tribunal fédéral statue sur la demande de suspension d’UBS. De quoi s’agit-il exactement et pourquoi UBS espère une issue positive au procès, à lire sur SRF News Lien externe (allemand) et RTS Lien externe (français). En savoir plus Effondre

Keystone / Christian Beutler À Genève, le CERN a fêté cette semaine son 70e anniversaire. Il est aujourd’hui impossible d’imaginer le monde sans un produit dérivé de la recherche sur les particules: l’Internet. Lors de sa création en 1954, le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, était considéré comme un projet de paix. Après la Seconde Guerre mondiale, cette coopération européenne a été considérée comme un «booster» pour la paix et l’entente entre les peuples. L’objectif de cette gigantesque installation située dans le sous-sol de la région frontalière entre la Suisse et la France est d’élucider ce qui s’est passé juste après le «Big Bang». Le plus grand succès du centre a été la mise en évidence du Boson de Higgs. Mais c’est un peu trop compliqué pour entrer ici dans les détails… L’Internet est également né au CERN. Le premier site web du monde a été mis en ligne à Genève en 1990, après que Tim Berners-Lee, qui travaillait au CERN dans sa jeunesse, eut développé le code html. Il voulait ainsi permettre aux centres de recherche d’échanger des informations par ordinateur. Pour savoir comment le CERN a été créé et comment l’organisation va évoluer, consultez le reportage de SRF News Lien externe (allemand) ou de RTS Lien externe (français). En savoir plus Effondre

LA SUISSE INSOLITE

Les premières personnes qui ont vu de tels automates ont supposé qu’il y avait de la magie derrière. La mécanique qui se cache dans une telle boîte est en effet extrêmement complexe. Pourtant, un village suisse est au centre de cet artisanat: Sainte-Croix, dans le canton de Vaud. On l’appelle souvent la «Silicon Valley des automates».

L’artisanat d’art, apparenté à l’horlogerie, y a une tradition séculaire. En hiver, les paysans avaient le temps de faire d’autres travaux et fabriquaient des automates à musique, des boîtes à musique et des appareils plus insolites pour les horlogers de Genève. Depuis 2020, la fabrication d’automates fait partie du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO.

Jusqu’à la mi-novembre, des automates qui interagissent avec le public sont exposés à Genève sous le slogan «Mechanical Marvels». «On peut les remonter et les toucher, ce qui n’est pas possible avec des objets de musée», explique le directeur de l’exposition.

Pour en savoir plus, consultez notre article:

Plus Sainte-Croix, écrin d’un art mécanique ancestral Ce contenu a été publié sur Une exposition donne un coup de projecteur sur le savoir-faire des automatiers de Sainte-Croix. lire plus Sainte-Croix, écrin d’un art mécanique ancestral

L’IMAGE DE LA SEMAINE

Keystone / Jean-Christophe Bott

Violaine Bletry-de Montmollin, présidente de la ville de Neuchâtel, se livre à une bataille de confettis avec des enfants, le 29 septembre, lors du Corso fleuri, l’événement principal de la Fête des vendanges.

Cette fête a lieu chaque année en automne depuis 1902, pendant trois jours. Le Corso fleuri du dimanche attire jusqu’à 100’000 personnes dans cette ville d’environ 45’000 habitants.

LA SEMAINE PROCHAINE

Keystone / Christian Beutler

En raison des vacances d’automne, la semaine prochaine risque d’être plutôt calme en Suisse.

Des manifestations commémoratives organisées par la Fédération des communautés israélites sont prévues le 7 octobre dans plusieurs villes suisses, un an après l’attaque du Hamas contre des villages israéliens et le festival de musique Nova. Ces massacres ont fait plus de 1200 morts et près de 5500 blessés. Israël a ensuite attaqué la bande de Gaza. La guerre se poursuit et a entraîné de grandes souffrances – à ce jour, plus de 40’000 personnes ont été tuées à Gaza. Cette semaine, Israël a en outre envahi le Liban avec des troupes terrestres.

C’est peut-être dans ce contexte que se situe une affaire devant la Cour suprême de Zurich, qui doit être traitée vendredi. Un homme y est accusé de discrimination par la diffusion d’idéologies. Concrètement, il aurait mis en ligne un film qui dénigre les personnes juives.

Enfin, dans un registre plus léger, le cabarettiste, écrivain, metteur en scène et acteur Emil Steinberger, apprécié de tous, se verra décerner jeudi le «Lifetime Achievement Award» pour l’ensemble de son œuvre lors du «Zurich Film Festival». Le Lucernois, aujourd’hui âgé de 91 ans, est considéré comme l’artiste de cabaret le plus connu de Suisse alémanique.