La semaine en Suisse

Actuellement, pour les achats faits dans les pays frontaliers, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est perçue qu’à partir d’une valeur totale de 300 francs par jour et par personne. Mais le conseil fédéral a décidé d’abaisser cette franchise à 150 francs dès l’an prochain. Le gouvernement entend ainsi limiter les effets du «tourisme d’achat» sur les commerces suisses des cantons proches de la frontière.

Faire ses courses de l’autre côté de la frontière est une pratique répandue dans les cantons frontaliers, étant donné que la plupart des denrées sont moins chères dans les pays voisins. Et il y a peu de chances que la décision du Conseil fédéral y change grand-chose. La plupart des personnes interrogées dans les médias ou qui commentent les articles indiquent qu’elle se rendront tout simplement un peu plus souvent à l’étranger pour y faire leur course pour éviter de dépasser le seuil des 150 francs.

Le changement ne semble pas non plus inquiéter outre mesure le commerce de l’autre côté de la frontière. «Pour nous, ça ne changera rien. C’est vraiment pour le consommateur suisse que cela changera. Il viendra plus souvent. Au lieu de venir une fois, il viendra deux fois dans la semaine», témoigne par exemple le directeur d’un supermarché alsacien auprès de France Bleu et France 3.