Die Woche in der Schweiz 

Es ist eine Art “Rückkehr zu den Wurzeln” für den orangen Riesen. Im Jahr 1925 hatte Gründer Gottlieb Duttweiler den stark kartellierten Schweizer Markt mit einem Preissturz aufgemischt. Fast genau ein Jahrhundert später will die Migros an dieses Erfolgsrezept anknüpfen. Dafür will sie bis 2030 2,5 Milliarden Franken investieren, 350 Supermärkte modernisieren, 140 neue eröffnen und die Preise von tausend Produkten senken.

Die strategische Neuausrichtung findet in einem für die Migros besonderen Kontext statt. Der Detailhandelsriese befindet sich seit 2019 in einer umfassenden Reorganisation und will sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. So hatte das Unternehmen bereits im Februar angekündigt, sich von spezialisierten Marken beispielsweise in den Bereichen Möbel (Micasa), Elektronik (Melectronics), Sport (SportX) oder Reisen (Hotelplan) trennen zu wollen.

Ob die neue Strategie aufgeht, bleibt abzuwarten. Kritische Stimmen halten sie für riskant, insbesondere weil die Migros ihr Markenimage beschädigen und den eigenen Discounter (Denner) untergehen lassen könnte. Für die Schweizer Haushalte ist es jedenfalls eine gute Nachricht: Nach der Ankündigung der Migros haben die Discounter Aldi und Denner sofort mit Vergünstigungen reagiert. Der Preiskampf könnte begonnen haben.