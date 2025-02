La semaine en Suisse

Si pour certaines personnes le travail est devenu moins stressant, ce n’est pas le cas pour tout le monde. Entre 2012 et 2022, les femmes et les jeunes ont plutôt l’impression que leurs conditions se sont détériorées. Les femmes interrogées dans le cadre de l’étude estiment que leur stress a augmenté et un quart (23,7%) des jeunes de moins de 24 ans considèrent que leur travail n’a pas de sens.

Un rythme plus soutenu, davantage de pression, des temps partiels et des exigences en matière de flexibilité, de nombreuses raisons expliquent ce constat. «Les femmes, les jeunes et les étrangers s’avèrent les plus défavorisés en termes de flexibilité. Ils sont également plus enclins à subir des horaires de travail atypiques ou sur appel», souligne la RTS.