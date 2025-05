La semaine en Suisse

Depuis les mésaventures du conseiller d’État genevois Pierre Maudet, on sait que des vacances dans les pays du Golfe peuvent être préjudiciables à certains membres des gouvernements cantonaux. Cette semaine, une nouvelle polémique a émergé dans les médias: elle concerne la sénatrice écologiste Céline Vara qui a été élue récemment au gouvernement du canton de Neuchâtel.

Le Blick a révélé qu’après son élection, Céline Vara avait passé des vacances avec son conjoint et leurs deux enfants dans une station balnéaire de luxe à Oman. Il n’y a certes rien de répréhensible dans ce voyage. Mais un voyage de plus de 5000 km en avion vers un pays pas spécialement connu pour sa démocratie, cela fait un peu tache pour la représentante d’un parti qui fait de la défense du climat et de la démocratie son fonds de commerce.

Cette histoire est un peu anecdotique, mais elle a été largement reprise et commentée dans différents médias du pays. Il a notamment beaucoup été question du devoir d’exemplarité de la classe politique.

Céline Vara s’est d’abord murée dans le silence, invoquant une «affaire privée». Face à la polémique, elle a finalement pris la parole dans le média de l’arc jurassien Arcinfo. La future conseillère d’État – elle entrera en fonction le 1er juin – a indiqué n’avoir jamais fait mystère de ce voyage qui était un projet familial prévu de longue date pour observer les tortues marines et la faune. L’élue, qui a précisé prendre rarement l’avion, a simplement concédé avoir peut-être péché par naïveté et a dénoncé au passage un «coup bas médiatique et politique».