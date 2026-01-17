La semaine en Suisse
La tragédie de Crans-Montana est restée le point saillant de l’actualité suisse de la semaine écoulée. Même s’il n’y a rien de fondamentalement nouveau, chaque journée apporte son lot d’éclairages et de témoignages.
Mais le reste de l’actualité retrouve un peu de place en marge de ce drame. Cette semaine, les médias suisses se sont ainsi beaucoup intéressés à deux gros événements à venir: le WEF de Davos et les prochaines votations fédérales.
L’incendie du bar «Le Constellation» de Crans-Montana continue de marquer profondément l’actualité en Suisse. Le thème est traité chaque jour, mais sans que rien de fondamentalement nouveau ne soit révélé. Il semble désormais bien établi que la tragédie a été provoquée par des feux de Bengale qui ont bouté le feu à la mousse insonorisante du plafond.
L’essentiel de l’attention se concentre sur le rôle du couple à la tête de l’établissement. Le propriétaire Jacques Moretti reste placé en détention provisoire, pour éviter tout risque de collusion et pour clarifier son rôle exact. Son épouse Jessica Moretti a aussi été entendue longuement par le Ministère public. Elle échappe en revanche à la détention provisoire, mais se voit imposer des mesures de substitution strictes et a l’interdiction de quitter le pays.
Les éléments présentés dans les médias exposent deux sons de cloches bien différents. D’un côté, le couple de propriétaires nie notamment avoir eu connaissance de la dangerosité de la mousse utilisée et avoir poussé son personnel à utiliser des feux de Bengale trop près du plafond. De l’autre, les témoignages d’anciens membres du personnel livrent une version radicalement différente.
Présenté dans plusieurs médias, le cas de Cyane montre à lui seul toute cette ambivalence. Cette Française de 24 ans a été identifiée comme étant la serveuse casquée juchée sur les épaules d’un collègue et transportant des bouteilles munies de feux de Bengale trop près du plafond. Le couple Moretti présente cette jeune fille comme étant «pratiquement une membre de la famille». En France, les parents de la serveuse morte dans l’incendie réfutent une telle proximité et dénoncent des «propos mensongers».
Le Forum économique mondial de Davos (WEF) ne débutera que le 19 janvier. Mais cette semaine, cette édition 2026 s’est déjà taillé une place importante dans l’actualité tant suisse qu’internationale. Cette attention marquée s’explique par la confirmation de la présence de Donald Trump.
Le président américain sera accompagné par une délégation américaine décrite comme «la plus grande jamais envoyée» à Davos, avec notamment le secrétaire d’État Marco Rubio et le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Dans un contexte global marqué par des tensions économiques et stratégiques, la présence du président modifie la dynamique du WEF et attire un nombre accru de délégations, de médias et d’observateurs.
Près de 65 chefs d’État et de gouvernement seront présents, avec notamment les présidents Emmanuel Macron (France), Isaac Herzog (Israël), Wolodymyr Zelensky (Ukraine) et Javier Milei (Argentine). Au total, 60 délégations nationales ont annoncé leur venue – un niveau jamais atteint auparavant – ainsi que près de 850 patrons et présidents des plus grandes entreprises mondiales.
Plus encore que les autres années, le WEF constituera donc pour la Suisse une incroyable plateforme d’échanges diplomatiques, mais aussi un véritable défi en matière d’accueil. Les préparatifs logistiques et sécuritaires sont déjà en cours. L’armée a déjà débuté son engagement pour protéger la manifestation en début de semaine.
La campagne en vue des votations fédérales du 8 mars bat désormais son plein. Au cours de la semaine écoulée, différents comités et le Conseil fédéral ont organisé des conférences de presse pour présenter leurs arguments. De leur côté, les médias ont multiplié analyses et décryptage pour éclairer les positions des parties et les implications concrètes des quatre objets qui seront soumis au peuple.
L’initiative sur l’argent liquide cristallise un débat identitaire et technologique: faut-il inscrire dans la Constitution la garantie de pouvoir payer en espèces? Les partisans invoquent la liberté individuelle, tandis que les opposants dénoncent une mesure inutile et rigide. Le sujet touche à la confiance dans les institutions financières et à la transition numérique.
L’initiative visant la SSR suscite également de vifs débats. Elle interroge le rôle du service public, son financement et sa place dans un paysage médiatique en mutation.
Le projet de fonds climat et l’imposition individuelle complètent le tableau, chacun mobilisant des arguments économiques et sociétaux. Le premier porte sur l’investissement dans la transition énergétique. Le second, qui entend supprimer une injustice fiscale à l’égard des couples mariés, port sur l’équité fiscale et l’organisation familiale.
Et pour terminer, parlons d’un sujet certes un peu banal, mais qui s’immisce dans de nombreuses discussions: la météo. Une tempête a balayé le pays le week-end dernier avec localement d’abondantes chutes de neige – jusqu’à 70 cm dans les Alpes glaronnaises. Cet épisode neigeux a provoqué le chaos sur certaines routes, particulièrement en Suisse alémanique où des dizaines d’accidents, heureusement sans gravité, ont été répertoriés. Les transports ferroviaires et aériens ont été aussi fortement perturbés.
La neige a provoqué une ruée vers les stations de ski, même à moyenne altitude, pour le plus grand bonheur des remontées mécaniques. Mais hors-piste, les activités en montagne restent dangereuses en raison du danger d’avalanche. La France a été particulièrement frappée, avec six morts le week-end dernier.
En Suisse, le bilan est moins lourd, mais une victime est aussi à déplorer. Il s’agit d’une figure connue du sport: le Bernois Ueli Kestenholz, qui avait été le premier médaillé olympique suisse de l’histoire du snowboard aux JO de Nagano en 1998.
La semaine à venir
L’ouverture lundi du Forum économique (WEF) de Davos constitue sans aucun doute possible l’événement phare de la semaine à venir en Suisse, tant sur le plan économique que politique. Le rendez-vous se tiendra jusqu’au vendredi sous le thème «A Spirit of Dialogue».
Côté culture, la semaine sera marquée par les 61e Journées de Soleure. Ce grand rendez-vous annuel du cinéma suisse débutera mercredi et durera une semaine.
