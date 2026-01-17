La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Sièges vides sur un podium du WEF
Cinquième Suisse

La semaine en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs, 

La tragédie de Crans-Montana est restée le point saillant de l’actualité suisse de la semaine écoulée. Même s’il n’y a rien de fondamentalement nouveau, chaque journée apporte son lot d’éclairages et de témoignages.

Mais le reste de l’actualité retrouve un peu de place en marge de ce drame. Cette semaine, les médias suisses se sont ainsi beaucoup intéressés à deux gros événements à venir: le WEF de Davos et les prochaines votations fédérales.

Bonne lecture! 

Ce contenu a été publié sur
7 minutes

Je suis essentiellement chargé de la traduction, de la relecture et de la mise en ligne des articles de SWI swissinfo.ch. J’écris parfois aussi des revues de presse ainsi que des articles originaux consacrés à des sujets typiquement suisses. Après des études en histoire et en sciences des religions, j’ai entamé ma carrière journalistique à Radio Fribourg. Après un passage à la rédaction suisse de l’Agence télégraphique suisse, j’ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2000. J’y ai longtemps œuvré comme spécialiste de la politique fédérale, puis des thèmes historiques. Plus récemment, je me consacre à la traduction, la relecture et mise en ligne d’articles.

Le couple Moretti avec ses avocats.
Le couple de propriétaires du bar «Le Constellation» reste dans la mire de la justice et de médias. Keystone / Jean-Christophe Bott

L’incendie du bar «Le Constellation» de Crans-Montana continue de marquer profondément l’actualité en Suisse. Le thème est traité chaque jour, mais sans que rien de fondamentalement nouveau ne soit révélé. Il semble désormais bien établi que la tragédie a été provoquée par des feux de Bengale qui ont bouté le feu à la mousse insonorisante du plafond. 

L’essentiel de l’attention se concentre sur le rôle du couple à la tête de l’établissement. Le propriétaire Jacques Moretti reste placé en détention provisoire, pour éviter tout risque de collusion et pour clarifier son rôle exact. Son épouse Jessica Moretti a aussi été entendue longuement par le Ministère public. Elle échappe en revanche à la détention provisoire, mais se voit imposer des mesures de substitution strictes et a l’interdiction de quitter le pays. 

Les éléments présentés dans les médias exposent deux sons de cloches bien différents. D’un côté, le couple de propriétaires nie notamment avoir eu connaissance de la dangerosité de la mousse utilisée et avoir poussé son personnel à utiliser des feux de Bengale trop près du plafond. De l’autre, les témoignages d’anciens membres du personnel livrent une version radicalement différente. 

Présenté dans plusieurs médias, le cas de Cyane montre à lui seul toute cette ambivalence. Cette Française de 24 ans a été identifiée comme étant la serveuse casquée juchée sur les épaules d’un collègue et transportant des bouteilles munies de feux de Bengale trop près du plafond. Le couple Moretti présente cette jeune fille comme étant «pratiquement une membre de la famille». En France, les parents de la serveuse morte dans l’incendie réfutent une telle proximité et dénoncent des «propos mensongers». 

Avion de transport américain à l'aéroport de Zurich
Un président des États-Unis, ça ne voyage jamais très léger, comme en témoigne cet appareil de transport de l’US Air Force à l’aéroport de Zurich. Keystone / Michael Buholzer

Le Forum économique mondial de Davos (WEF) ne débutera que le 19 janvier. Mais cette semaine, cette édition 2026 s’est déjà taillé une place importante dans l’actualité tant suisse qu’internationale. Cette attention marquée s’explique par la confirmation de la présence de Donald Trump.  

Le président américain sera accompagné par une délégation américaine décrite comme «la plus grande jamais envoyée» à Davos, avec notamment le secrétaire d’État Marco Rubio et le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Dans un contexte global marqué par des tensions économiques et stratégiques, la présence du président modifie la dynamique du WEF et attire un nombre accru de délégations, de médias et d’observateurs

Près de 65 chefs d’État et de gouvernement seront présents, avec notamment les présidents Emmanuel Macron (France), Isaac Herzog (Israël), Wolodymyr Zelensky (Ukraine) et Javier Milei (Argentine). Au total, 60 délégations nationales ont annoncé leur venue – un niveau jamais atteint auparavant – ainsi que près de 850 patrons et présidents des plus grandes entreprises mondiales. 

Plus encore que les autres années, le WEF constituera donc pour la Suisse une incroyable plateforme d’échanges diplomatiques, mais aussi un véritable défi en matière d’accueil. Les préparatifs logistiques et sécuritaires sont déjà en cours. L’armée a déjà débuté son engagement pour protéger la manifestation en début de semaine. 

Ecrans montrant une conférence de presse pour le lancement de la campagne du comité de 200 francs ça suffit
Plusieurs comités d’initiative, comme ici celui pour la diminution de la redevance, ont lancé leur campagne au cours de la semaine écoulée. Keystone / Christian Beutler

La campagne en vue des votations fédérales du 8 mars bat désormais son plein. Au cours de la semaine écoulée, différents comités et le Conseil fédéral ont organisé des conférences de presse pour présenter leurs arguments. De leur côté, les médias ont multiplié analyses et décryptage pour éclairer les positions des parties et les implications concrètes des quatre objets qui seront soumis au peuple.  

L’initiative sur l’argent liquide cristallise un débat identitaire et technologique: faut-il inscrire dans la Constitution la garantie de pouvoir payer en espèces? Les partisans invoquent la liberté individuelle, tandis que les opposants dénoncent une mesure inutile et rigide. Le sujet touche à la confiance dans les institutions financières et à la transition numérique. 

L’initiative visant la SSR suscite également de vifs débats. Elle interroge le rôle du service public, son financement et sa place dans un paysage médiatique en mutation.  

Le projet de fonds climat et l’imposition individuelle complètent le tableau, chacun mobilisant des arguments économiques et sociétaux. Le premier porte sur l’investissement dans la transition énergétique. Le second, qui entend supprimer une injustice fiscale à l’égard des couples mariés, port sur l’équité fiscale et l’organisation familiale. 

Ueli Kestenholz dans la neige avec sa médaille de bronze
Aux JO de Nagano, Ueli Kestenholz avait été le tout premier médaillé olympique suisse (bronze) en snowboard. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Et pour terminer, parlons d’un sujet certes un peu banal, mais qui s’immisce dans de nombreuses discussions: la météo. Une tempête a balayé le pays le week-end dernier avec localement d’abondantes chutes de neige – jusqu’à 70 cm dans les Alpes glaronnaises. Cet épisode neigeux a provoqué le chaos sur certaines routes, particulièrement en Suisse alémanique où des dizaines d’accidents, heureusement sans gravité, ont été répertoriés. Les transports ferroviaires et aériens ont été aussi fortement perturbés.  

La neige a provoqué une ruée vers les stations de ski, même à moyenne altitude, pour le plus grand bonheur des remontées mécaniques. Mais hors-piste, les activités en montagne restent dangereuses en raison du danger d’avalanche. La France a été particulièrement frappée, avec six morts le week-end dernier. 

En Suisse, le bilan est moins lourd, mais une victime est aussi à déplorer. Il s’agit d’une figure connue du sport: le Bernois Ueli Kestenholz, qui avait été le premier médaillé olympique suisse de l’histoire du snowboard aux JO de Nagano en 1998.     

Vue aérienne de la station de Davos
Les yeux du monde entier seront braqués sur Davos dès lundi. Keystone / Gian Ehrenzeller

La semaine à venir

L’ouverture lundi du Forum économique (WEF) de Davos constitue sans aucun doute possible l’événement phare de la semaine à venir en Suisse, tant sur le plan économique que politique. Le rendez-vous se tiendra jusqu’au vendredi sous le thème «A Spirit of Dialogue». 

Côté culture, la semaine sera marquée par les 61e Journées de Soleure. Ce grand rendez-vous annuel du cinéma suisse débutera mercredi et durera une semaine. 

Cinquième Suisse

