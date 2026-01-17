La semaine en Suisse

Le couple de propriétaires du bar «Le Constellation» reste dans la mire de la justice et de médias.

L’incendie du bar «Le Constellation» de Crans-Montana continue de marquer profondément l’actualité en Suisse. Le thème est traité chaque jour, mais sans que rien de fondamentalement nouveau ne soit révélé . Il semble désormais bien établi que la tragédie a été provoquée par des feux de Bengale qui ont bouté le feu à la mousse insonorisante du plafond.

L’essentiel de l’attention se concentre sur le rôle du couple à la tête de l’établissement. Le propriétaire Jacques Moretti reste placé en détention provisoire, pour éviter tout risque de collusion et pour clarifier son rôle exact. Son épouse Jessica Moretti a aussi été entendue longuement par le Ministère public. Elle échappe en revanche à la détention provisoire, mais se voit imposer des mesures de substitution strictes et a l’interdiction de quitter le pays.

Les éléments présentés dans les médias exposent deux sons de cloches bien différents. D’un côté, le couple de propriétaires nie notamment avoir eu connaissance de la dangerosité de la mousse utilisée et avoir poussé son personnel à utiliser des feux de Bengale trop près du plafond. De l’autre, les témoignages d’anciens membres du personnel livrent une version radicalement différente.

Présenté dans plusieurs médias, le cas de Cyane montre à lui seul toute cette ambivalence. Cette Française de 24 ans a été identifiée comme étant la serveuse casquée juchée sur les épaules d’un collègue et transportant des bouteilles munies de feux de Bengale trop près du plafond. Le couple Moretti présente cette jeune fille comme étant «pratiquement une membre de la famille». En France, les parents de la serveuse morte dans l’incendie réfutent une telle proximité et dénoncent des «propos mensongers».