La semaine en Suisse

Le président américain Donald Trump s’en est pris à l’Europe et a réaffirmé ses ambitions concernant le Groenland lors d’un discours de 70 minutes au WEF mercredi .

Donald Trump est arrivé dans la station alpine de Davos en brandissant un «bazooka à insultes», a écrit The Guardian. Il s’est moqué des lunettes d’aviateur d’Emmanuel Macron, a tancé Mark Carney («Le Canada existe grâce aux États-Unis»), affirmé que les Suisses «ne sont bons que grâce à nous» et égratigné le Danemark pour avoir perdu le Groenland «en six heures» pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cédric Wermuth, coprésident du Parti socialiste, a posté: «Bon sang. Suis‑je le seul à penser qu’on atteint là un nouveau sommet d’absurdité, d’incohérence et de bavardage dénué de faits, même selon les standards trumpiens?»

La radiotélévision publique alémanique SRF a pour sa part résumé la situation ainsi: «Il est venu, a fanfaronné, menacé et fait son propre éloge.» L’analyse ajoutait: «Une fois de plus, il est apparu clairement que le président américain vit dans sa propre fiction. Une fiction qui devient de plus en plus une virée dangereuse pour le reste du monde.»

Le portail d’information suisse Watson a conclu que «le discours de Donald Trump à Davos a finalement livré exactement ce à quoi l’on pouvait s’attendre». L’analyse ajoutait: «Ce fut une affaire à double tranchant pour l’image du Forum économique mondial. Au lieu d’apporter des solutions, il n’a fait que souligner pourquoi une grande partie du monde s’engage dans la mauvaise direction.»