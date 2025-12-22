Ludovico Antonio David, le peintre tessinois qui a défié l’Académie de Rome

«L’adoration des bergers», l’un des deux tableaux de Ludovico David accrochés dans l’église Sant'Andrea al Quirinale. tvsvizzera.it

L’artiste tessinois Ludovico Antonio David, polémique et éclectique, s’en prit aux institutions artistiques romaines dans un traité resté inédit pendant des siècles. Sa figure, ainsi que celle de son fils Antonio, est aujourd’hui au centre d’une nouvelle édition critique.

Mario Messina Autres langues: 2 Deutsch de Ludovico Antonio David: Ein aufmüpfiger Tessiner Maler in Rom lire plus Ludovico Antonio David: Ein aufmüpfiger Tessiner Maler in Rom

Italiano it Il pittore ticinese che sfidò l’accademia di Roma: la storia di Ludovico Antonio David original lire plus Il pittore ticinese che sfidò l’accademia di Roma: la storia di Ludovico Antonio David

Dans la Rome baroque, où le pouvoir s’exprimait par l’art, surgit un artiste tessinois, le pinceau dans une main et la plume dans l’autre. Son nom: Ludovico Antonio DavidLien externe.

Éclectique et brillant, il naquit dans la seconde moitié du 17e siècle dans l’actuel canton du Tessin. Presque oublié aujourd’hui, il fut une figure oscillant entre peintre, graveur et théoricien de l’art.

Son histoire – et celle de son fils Antonio – offre un aperçu surprenant des liens entre la culture suisse et la capitale du catholicisme.

David était un homme de son temps, mais nullement conformiste. À Venise, où il entama sa carrière de graveur, il entra en contact avec la communauté tessinoise qui animait la vie culturelle et artisanale de la république sérénissime.

C’est là qu’il fit son chemin en tant qu’artiste et intellectuel. Animé par une curiosité qui dépassait la peinture, il étudia les mathématiques, les sciences naturelles et l’astronomie.

«Éclectique», c’est ainsi que le définit aujourd’hui le professeur Luca Pezzuto, enseignant de littérature artistique à l’Université de L’Aquila. Avec la professeure Stefania Ventra, il prépare la première édition critique d’un des traités inédits de David.

«Et polémique», ajoute-t-il aussitôt, soulignant ainsi le refus de l’artiste tessinois de se plier aux règles académiques. Il se méfiait des académies et se montrait intolérant face aux relations hiérarchiques entre maître et élève.

Sa vie fut une confrontation permanente avec les institutions et ses pairs. Après ses années vénitiennes, il entreprit de longs voyages entre Mantoue, Bologne et Parme, afin d’étudier les grands maîtres du passé et de les réévaluer face à la domination de l’école toscano-romaine célébrée par Vasari.

David était un penseur du Nord, resté fidèle à ses racines culturelles lombardo-suisses et déterminé à rendre sa dignité à l’«École du Nord».

Dans cette vidéo, l’historienne de l’art Ilaria Sgarbozza présente les œuvres romaines de Ludovico David (en italien):

Le bras de fer avec l’Académie de San Luca

Lorsque David arriva à Rome vers la fin du 17e siècle, les conditions semblaient favorables: il connaissait des personnalités influentes et venait d’une famille respectée.

Mais les désaccords ne tardèrent pas à surgir. Ludovico Antonio David attaqua de front l’Accademia di San Luca, cœur de l’enseignement artistique romain, qu’il accusait de négliger les sciences et l’application des mathématiques à la peinture.

Il fulminait contre l’usage excessif des dessins anatomiques, le culte de Raphaël et une tradition figée. Mais avec sa conception de l’art comme synthèse de la couleur, de la perspective et de la géométrie, il se retrouva bientôt en marge.

«David s’insurgeait contre la simple imitation des modèles et recherchait une approche plus scientifique et rigoureuse de la peinture», explique Luca Pezzuto.

David a néanmoins laissé d’importantes traces à Rome. Deux de ses tableaux, L’Adoration des bergers et L’Adoration des Rois mages, commandés en 1691 par le prince Giovanni Battista Pamphilj, se trouvent encore aujourd’hui dans l’église Sant’Andrea al Quirinale.

Il travailla également à la coupole de la chapelle du Collegio Clementino, aujourd’hui détruite, où il mit en pratique ses théories sur la perspective mathématique.

Dans l’église Santa Maria della Scala, David peignit dans la chapelle de Saint-Joseph un Mariage de la Vierge, longtemps attribuée à son fils Antonio David.

Redécouverte d’un traité inédit

Sa veine théorique ne l’abandonna jamais. Il écrivit et réécrivit des traités, dont beaucoup ne furent jamais publiés. Son œuvre principale, All’amore dell’arte, est un puissant manuscrit de plus de trois cents feuillets, resté inédit, dans lequel il relate avec une ironie mordante les erreurs et les travers de l’Académie romaine.

On y découvre un artiste en lutte avec son époque, un intellectuel venu du Nord transplanté au cœur du classicisme, convaincu que la vérité de l’art ne s’apprenait pas en copiant des statues, mais en étudiant la nature, la lumière et la science.

«C’est un texte qui permet de comprendre non seulement la technique, mais aussi la société romaine de l’époque, commente Stefania Ventra. Il contient des références détaillées aux contrats, aux commandes et à la vie quotidienne des artistes, dans une langue foisonnante qui mêle tessinois, lombard, toscan et romain.»

Le projet d’édition critique de All’amore dell’arte, mené par les professeurs Pezzuto et Ventra, est aujourd’hui soutenu par l’Archivio del Moderno de l’Université de la Suisse italienne et paraîtra prochainement chez l’éditeur Officina Libraria.

«David est une source extraordinaire pour la reconstitution des relations entre artistes et commanditaires romains, ajoute Luca Pezzuto. Et c’est la première transcription complète de ses manuscrits qui nous permet enfin de mesurer l’ampleur de sa pensée.»

Malgré son intelligence brillante, Ludovico Antonio David ne parvint jamais à trouver la paix intérieure ni à obtenir la reconnaissance des grands.

Il mourut probablement vers 1716, loin de Rome, après un dernier séjour à Naples puis dans l’espace germano-français, où il s’intéressa aux questions astronomiques et à la réforme du calendrier grégorien.

Ses derniers écrits, comme le traité Il Disinganno, qui devait réviser l’histoire de l’art italien en déplaçant le centre de gravité des écoles du centre de l’Italie vers celles du Nord, furent perdus.

Et c’est là que commence la seconde partie de l’histoire: celle de son fils, Antonio David.

Le fils qui enterra les polémiques paternelles

Contrairement à son père, Antonio ne naquit pas en Suisse, mais à Rome. Il vécut pleinement dans son siècle.

«C’est un artiste européen du 18e siècle, parfaitement intégré à son époque, souligne Stefania Ventra. Alors que le père regardait vers le passé, le fils évoluait dans le présent des cours et des académies.»

Portraitiste estimé, il travailla pour des nobles, des cardinaux et des papes, et plusieurs de ses œuvres entrèrent dans les collections fidéicommissaires des grandes familles romaines.

Dès son plus jeune âge, il fut introduit dans les cercles pontificaux – notamment grâce au réseau de son père – et sa carrière se déroula sans scandales ni controverses. «Antonio a su consolider le réseau de commandes établi par son père, sans jamais se compromettre», souligne la professeure Ventra.

Antonio David était avant tout un portraitiste: on y voit Marie Béatrice d’Este, épouse du roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, Jacques II Stuart. wikipedia

Sur le plan artistique, Antonio David fut un «peintre de métier». Il produisit de nombreuses œuvres et se spécialisa dans les portraits en gros plan, aux visages nettement dessinés et aux vêtements minutieusement détaillés, mais qui offrent peu d’introspection psychologique.

La qualité de ses œuvres est inégale – certaines sont excellentes, d’autres plutôt conventionnelles –, mais son catalogue, dont une grande partie reste à reconstituer, pourrait révéler un corpus plus vaste que ce que l’on connaît aujourd’hui.

L’inventaire testamentaire du peintre, conservé aux Archives d’État de Rome, mentionne une collection domestique de tableaux et de copies de maîtres anciens, parmi lesquels des œuvres d’artistes du Nord. Cela pourrait indiquer un goût hérité de son père.

L’hypothèse la plus singulière, partagée par plusieurs chercheurs et chercheuses, est qu’Antonio lui-même fit disparaître une partie des écrits polémiques de son père afin de protéger sa propre carrière.

Fils d’un rebelle, il travailla auprès des héritiers des familles que son père avait publiquement insultées dans ses écrits. Un geste pragmatique, peut-être inévitable, pour survivre dans le fragile équilibre romain de l’époque.

Ainsi, en l’espace d’une génération, l’histoire des David passe de l’artiste qui combat les académies à celui qui vit de leurs privilèges: du théoricien solitaire et visionnaire au professionnel estimé, mais discret.

Ce sont deux destins opposés, liés par le même héritage tessinois. Celui-ci s’est transformé, mais continue de relier l’art du Nord au cœur de Rome. Aujourd’hui, les David refont surface grâce au travail conjoint de scientifiques d’Italie et de Suisse.

«Ludovico Antonio David n’était pas un grand peintre, mais un grand témoin de son temps , souligne Luca Pezzuto. Et son fils Antonio – plus discret, mais non moins intéressant – complète le portrait d’une famille marquée par l’intelligence et la mobilité des artistes tessinois.»

C’est une histoire qui, trois siècles plus tard, raconte encore les talents et la ténacité de ces hommes venus de loin pour se faire entendre à Rome, quitte à s’opposer à tous.

