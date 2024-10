Marco Campanella nommé cuisinier suisse de l’année 2025, sept chefs obtiennent 19/20

Gault&Millau Suisse est un guide de restaurants et d’hôtels spécialisé dans l’évaluation et la recommandation de la gastronomie et de l’hôtellerie haut de gamme en Suisse. Fondé à l’origine en France, Gault&Millau s’est établi dans de nombreux pays et est considéré comme l’une des instances faisant autorité dans le domaine de la critique gastronomique, aux côtés du guide Michelin.

Gault&Millau Suisse teste et évalue les restaurants en se basant sur la qualité des plats, la créativité de la cuisine, le service et l’atmosphère. L’évaluation se fait par points (jusqu’à 20), et les chefs qui obtiennent entre 13 et 20 points sont particulièrement reconnus. Les restaurants qui obtiennent des notes particulièrement élevées reçoivent également des distinctions spéciales.