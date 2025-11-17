Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
Saviez-vous qu’à ce jour, seuls deux Suisses et une Suissesse de l’étranger ont siégé au Conseil national?
Le quatrième Suisse de l’étranger est désormais sur la ligne de départ: Rudi Berli vit en France et reprendra le 1ᵉʳ décembre le siège du conseiller national Nicolas Walder, élu en octobre au gouvernement genevois.
Il n’existe toujours pas de sièges spécialement «réservés» aux Suisses de l’étranger au Parlement suisse. La France et l’Italie sont un peu en avance sur ce sujet: elles garantissent à leurs citoyennes et citoyens résidant à l’étranger des mandats fixes au Parlement. L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) s’engage pour que la Cinquième Suisse obtienne un jour, elle aussi, sa propre représentation à Berne.
Faut-il donner plus de pouvoir politique aux Suisses de l’étranger? Écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez.
Salutations de Berne,
«Difficultés lors de l’ouverture / la gestion d’un compte bancaire en Suisse lorsqu’on vit en dehors de la Suisse / de l’Europe.»
Contribution de «Cbh»
Nous avons demandé à nos lecteurs et lectrices s’ils ou elles avaient déjà eu affaire à des successions transfrontalières.
«Cbh» nous a fait part, dans ce débat, de plusieurs défis liés aux successions transfrontalières. Pour beaucoup de Suisses de l’étranger, régler la succession ou accepter un héritage peut se révéler complexe.
Mon collègue Christian Raaflaub a rassemblé les points les plus importants dans son article. En effet, de nouvelles règles en matière de droit successoral international s’appliquent en Suisse depuis le 1er janvier 2025Lien externe, en réponse à l’intensification des relations internationales entre les personnes et à l’augmentation des successions à l’étranger.
Successions à l’étranger: ce qu’il faut savoir
Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.
Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont ensuite publiées dans l’une des éditions suivantes.
👉 Participez! Voici les débats en cours.
Réponses de la communauté
En août 2025, les «SwissCommunity Days» ont marqué le début de la nouvelle législature 2025–2029 du Conseil des Suisses de l’étranger, le «Parlement» de la Cinquième Suisse.
Avec 71 sièges sur 140, plus de la moitié des sièges ont été renouvelés. Swissinfo a parlé avec plusieurs nouveaux membres du Conseil des Suisses de l’étranger et leur a demandé:
Quel objectif aimeriez-vous atteindre pendant votre mandat au Conseil des Suisses de l’étranger?
D’ici la fin de l’année, nous donnerons la parole aux délégués et déléguées dans notre mini-série vidéo :
Les ambitions des nouveaux délégués au Conseil des Suisses de l’étranger
Sélectionné pour vous
Rudi Berli prendra ses fonctions de conseiller national dans deux semaines. Ma collègue Katy Romy a rendu visite au quatrième Suisse de l’étranger de l’histoire du Conseil national et a brossé son portrait pour Swissinfo.
Rudi Berli vit dans la petite commune française de Pougny, à seulement quelques centaines de mètres de la frontière suisse. Chaque jour, il la franchit pour se rendre en Suisse, où il travaille comme maraîcher.
Sous la coupole du Palais fédéral, Rudi Berli souhaite défendre les intérêts de la diaspora, en particulier le vote électronique.
Rudi Berli, un Suisse de l’étranger et maraîcher bio au Parlement fédéral
Dans ma dernière newsletter, je vous ai présenté notre mini-série consacrée aux consulats honoraires de Suisse. Depuis, nous avons publié un nouveau portrait, celui du consul honoraire de Suisse à Auckland, en Nouvelle-Zélande.
Peu de consulats honoraires suisses se trouvent aussi loin de la mère-patrie. Le chimiste bernois Adrian Blaser y représente la Suisse depuis 2019, parallèlement à son travail dans la recherche sur le cancer et ses deux hobbys: le brassage de la bière et la pratique du cor des Alpes.
Consul honoraire à Auckland, Adrian Blaser jongle entre recherche sur le cancer, affaires consulaires et cor des Alpes
Une touche de Tessin sur la côte Est des États-Unis: dans l’État du Rhode Island se trouve un «village suisse» dont les bâtiments en pierre s’inspirent de l’architecture du canton du sud des Alpes. Son histoire mène des villas somptueuses à la recherche environnementale moderne, en passant par des chèvres qui s’évanouissent. Mon collègue Zeno Zoccatelli montre ici comment la culture suisse peut rester vivace de manière inattendue.
Des chèvres qui s’évanouissent et des milliardaires: l’histoire singulière d’un village «suisse» du Rhode Island
👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.
L’émigration en toute simplicité
Vous vivez à l’étranger, mais souhaitez tout de même participer aux décisions en Suisse?
Vous n’êtes pas un cas isolé. Beaucoup de personnes émigrées gardent un lien étroit avec leur pays d’origine, notamment parce qu’elles envisagent peut-être de revenir un jour en Suisse.
Ma collègue Camille Kündig vous montre comment conserver votre droit de vote et d’élection même à distance:
Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre
Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse
Si vous ne faites pas (encore) partie de la grande communauté des Suissesses et Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille et le retour en Suisse.
Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).
La Suisse insolite
Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.
Les Helvètes valaient mieux que leur réputation
Le birchermüesli, l’invention d’un Suisse pour soigner les maux d’estomac
Cinq faits étonnants sur les plaques d’immatriculation suisses
