Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

Saviez-vous qu’à ce jour, seuls deux Suisses et une Suissesse de l’étranger ont siégé au Conseil national?

Le quatrième Suisse de l’étranger est désormais sur la ligne de départ: Rudi Berli vit en France et reprendra le 1ᵉʳ décembre le siège du conseiller national Nicolas Walder, élu en octobre au gouvernement genevois.



Il n’existe toujours pas de sièges spécialement «réservés» aux Suisses de l’étranger au Parlement suisse. La France et l’Italie sont un peu en avance sur ce sujet: elles garantissent à leurs citoyennes et citoyens résidant à l’étranger des mandats fixes au Parlement. L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) s’engage pour que la Cinquième Suisse obtienne un jour, elle aussi, sa propre représentation à Berne.



Faut-il donner plus de pouvoir politique aux Suisses de l’étranger? Écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez.



Melanie Eichenberger

«Difficultés lors de l’ouverture / la gestion d’un compte bancaire en Suisse lorsqu’on vit en dehors de la Suisse / de l’Europe.»

Contribution de «Cbh»

Nous avons demandé à nos lecteurs et lectrices s’ils ou elles avaient déjà eu affaire à des successions transfrontalières.

«Cbh» nous a fait part, dans ce débat, de plusieurs défis liés aux successions transfrontalières. Pour beaucoup de Suisses de l’étranger, régler la succession ou accepter un héritage peut se révéler complexe.

Mon collègue Christian Raaflaub a rassemblé les points les plus importants dans son article. En effet, de nouvelles règles en matière de droit successoral international s’appliquent en Suisse depuis le 1er janvier 2025Lien externe, en réponse à l’intensification des relations internationales entre les personnes et à l’augmentation des successions à l’étranger.

Plus Cinquième Suisse Successions à l’étranger: ce qu’il faut savoir Ce contenu a été publié sur Les successions sont souvent compliquées, mais c’est pire encore lorsque l’on vit à l’étranger. Notre petit guide pour ne pas se perdre. lire plus Successions à l’étranger: ce qu’il faut savoir

Vos commentaires dans nos débats font vivre les échanges au sein de la communauté. Ils nous donnent aussi, à la rédaction, un aperçu précieux des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans cette infolettre, nous vous posons régulièrement une question. Les contributions les plus intéressantes ou les plus étonnantes sont ensuite publiées dans l’une des éditions suivantes.

👉 Participez! Voici les débats en cours.

Réponses de la communauté

En août 2025, les «SwissCommunity Days» ont marqué le début de la nouvelle législature 2025–2029 du Conseil des Suisses de l’étranger, le «Parlement» de la Cinquième Suisse.

Avec 71 sièges sur 140, plus de la moitié des sièges ont été renouvelés. Swissinfo a parlé avec plusieurs nouveaux membres du Conseil des Suisses de l’étranger et leur a demandé:

Quel objectif aimeriez-vous atteindre pendant votre mandat au Conseil des Suisses de l’étranger?

D’ici la fin de l’année, nous donnerons la parole aux délégués et déléguées dans notre mini-série vidéo :

Plus Cinquième Suisse Les ambitions des nouveaux délégués au Conseil des Suisses de l’étranger Ce contenu a été publié sur Découvrez les nouvelles têtes au Conseil des Suisses de l’étranger dans notre série de vidéos! lire plus Les ambitions des nouveaux délégués au Conseil des Suisses de l’étranger

Sélectionné pour vous

Rudi Berli prendra ses fonctions de conseiller national dans deux semaines. Ma collègue Katy Romy a rendu visite au quatrième Suisse de l’étranger de l’histoire du Conseil national et a brossé son portrait pour Swissinfo.

Rudi Berli vit dans la petite commune française de Pougny, à seulement quelques centaines de mètres de la frontière suisse. Chaque jour, il la franchit pour se rendre en Suisse, où il travaille comme maraîcher.

Sous la coupole du Palais fédéral, Rudi Berli souhaite défendre les intérêts de la diaspora, en particulier le vote électronique.

More Politique suisse Rudi Berli, un Suisse de l’étranger et maraîcher bio au Parlement fédéral This content was published on Maraîcher bio et Suisse de l’étranger, Rudi Berli fera figure d’élu atypique sous la Coupole fédérale. Portrait. Read more: Rudi Berli, un Suisse de l’étranger et maraîcher bio au Parlement fédéral

Dans ma dernière newsletter, je vous ai présenté notre mini-série consacrée aux consulats honoraires de Suisse. Depuis, nous avons publié un nouveau portrait, celui du consul honoraire de Suisse à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Peu de consulats honoraires suisses se trouvent aussi loin de la mère-patrie. Le chimiste bernois Adrian Blaser y représente la Suisse depuis 2019, parallèlement à son travail dans la recherche sur le cancer et ses deux hobbys: le brassage de la bière et la pratique du cor des Alpes.

Plus Cinquième Suisse Consul honoraire à Auckland, Adrian Blaser jongle entre recherche sur le cancer, affaires consulaires et cor des Alpes Ce contenu a été publié sur Peu de consulats honoraires suisses sont aussi éloignés de Berne que celui d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. Adrian Blaser y représente son pays d’origine depuis 2019. lire plus Consul honoraire à Auckland, Adrian Blaser jongle entre recherche sur le cancer, affaires consulaires et cor des Alpes

Une touche de Tessin sur la côte Est des États-Unis: dans l’État du Rhode Island se trouve un «village suisse» dont les bâtiments en pierre s’inspirent de l’architecture du canton du sud des Alpes. Son histoire mène des villas somptueuses à la recherche environnementale moderne, en passant par des chèvres qui s’évanouissent. Mon collègue Zeno Zoccatelli montre ici comment la culture suisse peut rester vivace de manière inattendue.

Plus Cinquième Suisse Des chèvres qui s’évanouissent et des milliardaires: l’histoire singulière d’un village «suisse» du Rhode Island Ce contenu a été publié sur L’histoire du «village suisse» de Newport, dans le Rhode Island, est un voyage surréaliste entre splendeur architecturale, philanthropie et génétique. lire plus Des chèvres qui s’évanouissent et des milliardaires: l’histoire singulière d’un village «suisse» du Rhode Island

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

Vous vivez à l’étranger, mais souhaitez tout de même participer aux décisions en Suisse?

Vous n’êtes pas un cas isolé. Beaucoup de personnes émigrées gardent un lien étroit avec leur pays d’origine, notamment parce qu’elles envisagent peut-être de revenir un jour en Suisse.

Ma collègue Camille Kündig vous montre comment conserver votre droit de vote et d’élection même à distance:

Plus Expatriation Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre Ce contenu a été publié sur La Suisse donne la possibilité à ses citoyen-nes de voter depuis l’étranger, sous réserve de s’inscrire à un registre électoral. Mode d’emploi. lire plus Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre

Plus Expatriation Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse Ce contenu a été publié sur Vous vivez à l’étranger et souhaitez participer aux votations suisses? C’est possible. Mais pour cela, vous devez vous inscrire au registre électoral. lire plus Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse

Si vous ne faites pas (encore) partie de la grande communauté des Suissesses et Suisses de l’étranger – ou si vous connaissez quelqu’un qui envisage de franchir le pas – notre page «L’émigration en toute simplicité» propose des informations fiables sur des sujets tels que la vie à l’étranger, la fiscalité, la prévoyance, la famille et le retour en Suisse.

Des informations officielles sont disponibles auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), et des conseils supplémentaires peuvent être obtenus auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

La Suisse insolite

Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.

More La Suisse insolite Les Helvètes valaient mieux que leur réputation This content was published on La recherche suisse corrige les écrits de César et présente les Helvètes sous un jour nouveau: sedentaires et dotés d’un réseau solide plutôt que guerriers nomades. Read more: Les Helvètes valaient mieux que leur réputation

Plus La Suisse insolite Le birchermüesli, l’invention d’un Suisse pour soigner les maux d’estomac Ce contenu a été publié sur Petit-déjeuner emblématique de la Suisse, le müesli du docteur Bircher a conquis le monde entier. Mais, à l’origine, la médecine conventionnelle dédaignait cette recette à base d’aliments crus. lire plus Le birchermüesli, l’invention d’un Suisse pour soigner les maux d’estomac

Plus La Suisse insolite Cinq faits étonnants sur les plaques d’immatriculation suisses Ce contenu a été publié sur Les plaques d’immatriculation suisses ne sont pas seulement belles; elles révèlent aussi des particularités qui sembleront bien insolites à des touristes. lire plus Cinq faits étonnants sur les plaques d’immatriculation suisses

Plus Cinquième Suisse La newsletter pour tous les Suisses de l’étranger Portraits, politique et analyses: abonnez-vous aux conributions les plus pertinentes sur la Cinquième Suisse. lire plus La newsletter pour tous les Suisses de l’étranger

