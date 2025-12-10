S’expatrier une seconde fois: quels conseils vous donneriez-vous à vous-même?

Trois Suissesses de l’étranger, trois parcours d’expatriation – et les conseils qu’elles se donneraient aujourd’hui avant de repartir. Nous leur avons posé la question: voici ce que disent celles qui ont choisi le Danemark, le Maroc et l’Italie.

1 minute

Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce. Céline Stegmüller

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux. Autres langues: 2 Deutsch de Wir haben gefragt: Welchen Tipp würden Sie sich selbst geben, wenn Sie nochmals auswandern würden? original lire plus Wir haben gefragt: Welchen Tipp würden Sie sich selbst geben, wenn Sie nochmals auswandern würden?

Português pt Mudar-se para o exterior pela segunda vez: que dicas você daria a si mesma? lire plus Mudar-se para o exterior pela segunda vez: que dicas você daria a si mesma?

Que faut-il entreprendre lorsqu’on souhaite quitter la Suisse? Cet article, accompagné d’une check-list pratique, vous guide pas à pas dans votre processus d’émigration:

Plus Expatriation Quitter la Suisse pour l’étranger: démarches et conseils essentiels Ce contenu a été publié sur Cet article propose des check-lists pratiques qui vous accompagnent pas à pas dans votre processus d’émigration – complété par des articles et liens utiles. lire plus Quitter la Suisse pour l’étranger: démarches et conseils essentiels

Partir à l’étranger avec des enfants – entre élan, inquiétudes et solidarité:

Plus Expatriation «Adieu, merci la Suisse»: les routines familiales, un ancrage essentiel pour les enfants qui partent vivre ailleurs Ce contenu a été publié sur Le deuxième épisode du nouveau podcast de Swissinfo, qui se penche sur l’expatriation avec des enfants, fourmille de conseils pour aider les plus jeunes à vivre au mieux un départ. lire plus «Adieu, merci la Suisse»: les routines familiales, un ancrage essentiel pour les enfants qui partent vivre ailleurs

