Collision entre un snowboarder et une randonneuse dans l’Oberland

Keystone-SDA

Une femme qui se promenait sur un chemin de randonnée hivernale a été grièvement blessée lundi après avoir été percutée par un snowboarder près de Saanenmöser, dans l'Oberland bernois. Elle a été transportée dans un hôpital par la Rega.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le snowboarder a pu se rendre par ses propres moyens chez le médecin. La collision s’est produite à l’intersection d’une piste de ski avec un chemin de randonnée hivernale, a annoncé vendredi la police cantonale bernoise qui recherche des témoins de l’accident.

