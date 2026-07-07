Aujourd’hui en Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses de l'étranger,
Avez-vous prévu des vacances cet été? Les grands sites touristiques vous attirent-ils, ou préférez-vous les éviter?
En Suisse, le village de montagne de Lauterbrunnen est victime de son succès et cherche désormais comment mieux gérer les flux de visiteurs. Je vous parle des mesures à l’étude dans cette infolettre.
Salutations de Berne,
Le tourisme pousse Lauterbrunnen à bout. Le village de montagne cherche désormais comment mieux canaliser les flux de visiteurs.
Des milliers de touristes du monde entier convergeront cette année encore vers cette vallée de l’Oberland bernois pour admirer la chute du Staubbach, haute de 300 mètres. La Berner Zeitung relate les efforts du village pour faire face à l’afflux de visiteurs. Une taxe d’entrée à la journée pour les touristes, à l’image de celle que pratique Venise, est exclue pour des raisons juridiques, reconnaît avec résignation le président communal Karl Näpflin.
«Nous voulons simplement mieux orienter le tourisme de jour», explique-t-il. Beaucoup de voyageurs arrivent en voiture et la situation en matière de stationnement est chaotique. Un parking souterrain est prévu pour remédier au problème, la route cantonale qui traverse le village doit être élargie et la place de la gare réaménagée pour s’adapter aux flux de visiteurs.
L’organisation de promotion touristique «Made in Bern» se refuse à parler de «surtourisme» mais plutôt d’un tourisme «déséquilibré». Sa directrice souligne toutefois que l’objectif n’est pas d’attirer davantage de visiteurs de manière incontrôlée dans le canton. Il s’agit plutôt de les répartir sur d’autres saisons grâce à de nouvelles offres. Mais cela prend du temps et il n’existe pas de «solution universelle» au problème de la circulation.
Défense aérienne de pointe et blindés vétustes: l’armée veut investir des milliards dans un nouveau système de défense antiaérienne, tandis que de vieux chars sont à nouveau à l’arrêt.
La semaine dernière, nous évoquions ici le survol d’installations militaires par des drones en Suisse. Le pays serait actuellement pratiquement «nu» face aux menaces de drones, lit-on aujourd’hui dans 20 Minuten. Le système de défense antiaérienne «Skyranger» est censé y remédier.
Fabriqué par l’entreprise d’armement Rheinmetall Air Defence à Zurich-Oerlikon, il s’agirait de l’un des systèmes les plus modernes au monde en son genre. Selon le journal, le ministre de la Défense Martin Pfister souhaite en acquérir 32, pour lesquels il a demandé un crédit de 800 millions de francs.
Des systèmes ultramodernes aux plus anciens: les véhicules de combat d’infanterie M113, vieux de plus de 50 ans, posent à nouveau problème, a révélé le Blick ce week-end. L’armée a dû une nouvelle fois «clouer au sol» l’ensemble de sa flotte de 238 véhicules, qui ne peuvent actuellement rouler qu’au pas pour des raisons de sécurité. Un autre véhicule est utilisé à leur place lors de certains exercices, et les soldats sont invités à imaginer qu’ils sont dans un blindé, rapporte le Blick. Les réparations sont repoussées à l’automne 2027 en raison de la guerre en Ukraine.
«Y a-t-il du vin à bord?» C’est la question que Guy Parmelin a posée aux astronautes de la Station spatiale internationale.
Beaucoup de gens se demandent s’il y a de la vie extraterrestre dans l’univers. Mais le président de la Confédération Guy Parmelin avait autre chose en tête lorsqu’il a pris contact avec les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS): «Y a-t-il du vin à bord?», leur a-t-il demandé.
Lors d’une visite de la NASA à Houston, Guy Parmelin a pu s’entretenir avec l’équipage en orbite et lui a posé des questions en anglais et en français. L’astronaute française Sophie Adenot a dû décevoir le politique et vigneron: il n’y a pas d’alcool à bord de l’ISS, car l’eau potable et l’air y sont constamment recyclés, et certaines molécules présentes dans l’alcool ne peuvent pas être traitées par les filtres.
Le voyage de Guy Parmelin en Amérique du Nord avait initialement été planifié en lien avec la Coupe du monde de football. Lors du dernier match de la Suisse contre l’Algérie, il avait fait sensation avec une casquette portant l’inscription «Switzerland Great Since 1291». On ignore si elle fera à nouveau son apparition ce soir au stade. D’après X, Guy Parmelin se trouve actuellement au Mexique mais le match, lui, a lieu au Canada.
Mauvaises nouvelles pour la Nati avant les huitièmes de finale: le meilleur buteur Johan Manzambi est forfait, et le sort d’autres joueurs est également incertain.
La Nati dispute ce soir son prochain match de Coupe du monde. Les huitièmes de finale contre la Colombie se jouent à Vancouver, comme les deux rencontres précédentes.
L’impatience est palpable avant ce match, dont le coup d’envoi ne sera donné qu’à 22h00 heure suisse. Mais une mauvaise nouvelle est venue du camp d’entraînement ce matin: le meilleur buteur Johan Manzambi s’est blessé au genou à l’entraînement et ne pourra pas jouer. Rubén Vargas et Djibril Sow ont également dû interrompre la dernière séance pour cause de blessure, comme l’a annoncé un Murat Yakin visiblement tendu en conférence de presse. «J’espère être de meilleure humeur dans quelques heures», a déclaré le sélectionneur.
Ces absences pour cause de blessure réveillent de mauvais souvenirs, comme le rappelle le Tages-Anzeiger. Lors de la Coupe du monde 2022, Murat Yakin avait dû remplacer au pied levé plusieurs joueurs malades et la Suisse avait alors perdu 1-6 contre le Portugal. Espérons que les choses se passent mieux cette fois-ci.
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