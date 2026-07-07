Aujourd’hui en Suisse

Des milliers de touristes du monde entier convergeront cette année encore vers cette vallée de l’Oberland bernois pour admirer la chute du Staubbach, haute de 300 mètres. La Berner Zeitung relate les efforts du village pour faire face à l’afflux de visiteurs. Une taxe d’entrée à la journée pour les touristes, à l’image de celle que pratique Venise, est exclue pour des raisons juridiques, reconnaît avec résignation le président communal Karl Näpflin.

«Nous voulons simplement mieux orienter le tourisme de jour», explique-t-il. Beaucoup de voyageurs arrivent en voiture et la situation en matière de stationnement est chaotique. Un parking souterrain est prévu pour remédier au problème, la route cantonale qui traverse le village doit être élargie et la place de la gare réaménagée pour s’adapter aux flux de visiteurs.

L’organisation de promotion touristique «Made in Bern» se refuse à parler de «surtourisme» mais plutôt d’un tourisme «déséquilibré». Sa directrice souligne toutefois que l’objectif n’est pas d’attirer davantage de visiteurs de manière incontrôlée dans le canton. Il s’agit plutôt de les répartir sur d’autres saisons grâce à de nouvelles offres. Mais cela prend du temps et il n’existe pas de «solution universelle» au problème de la circulation.