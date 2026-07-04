La semaine en Suisse

Le ministre suisse de l’Économie, Guy Parmelin, n’est pas parvenu à obtenir de percée dans le différend tarifaire qui oppose la Suisse aux États-Unis . En Suisse, les critiques à l’égard de la stratégie de négociation du gouvernement se font de plus en plus vives.

À l’issue d’une rencontre avec le représentant américain au Commerce Jamieson Greer, lundi à Washington, Guy Parmelin a réaffirmé que la Suisse respectait le protocole d’accord conclu en novembre et qu’elle attendait la même attitude de la part des États-Unis. «Un accord est un accord», a-t-il déclaré mardi à la radiotélévision publique suisse SRF.

Plusieurs parlementaires ont reproché à Guy Parmelin d’avoir fait des concessions à Washington – notamment en supprimant des obstacles à l’importation de voitures et de dispositifs médicaux américains – sans obtenir de contreparties. Ils accusent également le gouvernement de contourner le Parlement en renonçant à un accord commercial au profit d’une modification d’ordonnance, une procédure qui ne nécessite pas l’approbation des Chambres fédérales.

«La situation délicate dans laquelle se trouve la Suisse est aussi en partie de son propre fait», estime la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Le quotidien zurichois juge que l’on peut certes s’agacer de la politique «imprévisible» du président américain Donald Trump, mais qu’un peu d’autocritique ne ferait pas de mal. «Souvent, il semble manquer [au Parlement] la volonté de trouver des solutions rapides et pragmatiques», écrit la NZZ dans une analyse publiée mardi. «Certains responsables politiques préfèrent voir l’industrie exportatrice en difficulté plutôt que d’accepter qu’un jour quelqu’un puisse se rendre au supermarché au volant d’un Cybertruck d’Elon Musk fraîchement homologué et y acheter un poulet américain traité au chlore.»

Le gouvernement et le Parlement doivent désormais resserrer les rangs et trouver des compromis afin de répondre aux exigences des États-Unis, estime le quotidien zurichois. «C’est seulement ainsi que le secteur exportateur de notre pays – si essentiel pour notre prospérité – aura une chance réaliste d’obtenir un accord avec lequel il pourra raisonnablement vivre.»