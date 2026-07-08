Aujourd’hui en Suisse

Le rêve se poursuit pour l’équipe suisse de football . Victorieuse aux tirs au but, la Nati atteint les quarts de finale d’une Coupe du monde pour la première fois depuis 1954. Dans la nuit de mardi à mercredi, elle a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant la Colombie aux tirs au but à Vancouver.

La séance de tirs au but a offert un dénouement haletant à une rencontre assez morne, qui s’est achevée sur un score de 0-0 après 120 minutes de jeu. Lorsque le deuxième tireur suisse, Manuel Akanji, a envoyé le ballon au-dessus de la cage, les supporters helvétiques ont vécu quelques instants d’angoisse. Mais la Nati a gardé son sang-froid. Les tireurs suivants ont tous trouvé le chemin des filets, tandis que le gardien Gregor Kobel a repoussé avec autorité la quatrième tentative colombienne. Rubén Vargas, cinquième tireur suisse, a finalement transformé le penalty de la qualification.

Pour les quarts de finale, la Nati quittera Vancouver pour Kansas City. Elle y affrontera l’Argentine, championne du monde en titre. Les Suisses ont un compte à régler avec les Sud-Américains: lors de la Coupe du monde 2014, ils s’étaient inclinés 1-0 après prolongation en huitièmes de finale.

Et cette fois-ci? «Nous allons gagner la Coupe du monde», assurent en tout cas les supporters qui ont célébré l’exploit jusque tard dans la nuit de mardi à mercredi. Pour suivre la rencontre, ils devront toutefois veiller tard ou se lever aux aurores: le coup d’envoi sera donné dimanche à 3 heures du matin, heure suisse.