La semaine en Suisse

«Beaucoup de Suisses disent être prêts à réduire leurs voyages en avion ou leur consommation de viande, mais les faits racontent une autre histoire.»

Malgré la sécheresse et les incendies qui accablent le continent européen, en Suisse, seul un adulte sur cinq indique que la crise climatique influence significativement ses décisions de consommation ou d’investissement. Cette proportion est en diminution constante ces dernières années.

L’étude, publiée mardi par la plateforme de comparaison en ligne Comparis, montre que 34% des consommateurs suisses ne sont «pas du tout» influencés par le changement climatique dans leurs décisions d’achat ou d’investissement, tandis que 46% ne le sont que «légèrement». Seuls 15% considèrent cette question comme une «influence importante» et 5% comme une «très grande influence».

«Beaucoup de Suisses disent être prêts à réduire leurs voyages en avion ou leur consommation de viande, mais les faits racontent une autre histoire», souligne Michael Kuhn, expert financier chez Comparis.

Les résultats mettent en évidence une tendance claire. Entre fin 2020 et mi‑2023, entre 66% et 70% des personnes interrogées affirmaient que les préoccupations climatiques avaient peu ou pas d’influence sur leurs choix de consommation. En juillet 2026, cette proportion était montée à 80%. Dans le même temps, la part des personnes déclarant ne pas être influencées du tout par les questions climatiques lors de leurs achats est passée d’environ 20% en 2019 à 34% aujourd’hui.

Selon Michael Kuhn, cette évolution s’explique par la combinaison de plusieurs préoccupations concurrentes: notamment la hausse des primes d’assurance maladie, l’augmentation des loyers, les guerres et l’inflation. Une certaine lassitude s’est également installée après des années de débat sur le climat et en raison d’un sentiment croissant d’impuissance.