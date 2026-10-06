Aujourd’hui en Suisse

Restons avec Guy Parmelin et l’Inde. En février, à l’occasion du Sommet mondial de l’IA de New Delhi, le ministre de l’Économie avait annoncé que la prochaine édition se tiendrait en Suisse, en juin 2027. Désormais, des élus de tous bords réclament un sommet mondial de l’IA plus ambitieux à Genève en 2027.

Cette perspective suscite une rare unanimité sous la Coupole fédérale. Des parlementaires de tous les partis estiment que le Conseil fédéral voit trop petit. À ce stade, 5,4 millions de francs sont prévus pour l’événement et celui-ci doit réunir des ministres. Mais, selon ces élus, Genève devrait accueillir des chefs d’État et de gouvernement ainsi que les dirigeants des principales entreprises technologiques. Le niveau d’ambition devrait être nettement revu à la hausse.

Alors que le débat porte sur l’ampleur du sommet, les communes et les cantons ressentent déjà les effets du boom de l’intelligence artificielle. Le matériel informatique s’est fortement renchéri, les centres de données absorbant d’immenses quantités de puces électroniques et de disques de stockage. Selon un reportage de la RTS, le prix de certains ordinateurs a soudainement plus que doublé. En Valais, la moitié des remplacements de postes de travail prévus cette année ont dû être reportés.

Sur le front de la cybersécurité, les nouvelles ne sont guère meilleures. Une analyse conclut que plusieurs milliers d’ordinateurs en Suisse sont insuffisamment protégés contre les cyberattaques. Une autre étude montre par ailleurs que de nombreuses PME sous-estiment encore les risques auxquels elles sont exposées.