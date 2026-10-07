Aujourd’hui en Suisse

Depuis l’annonce de la démission de Guy Parmelin, la presse alémanique a généralement salué le bilan du ministre de l’Économie au cours de ces dernières années. En Suisse romande, dont est originaire le conseiller fédéral, des voix très critiques s’élèvent toutefois de son propre milieu professionnel, celui de la viticulture.

Cinq heures après l’annonce de sa démission, l’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants (ASVEI) a diffusé un communiqué de presse intitulé «Guy Parmelin a trompé les vignerons».

Cette affaire s’inscrit dans le contexte de la crise structurelle que traverse la viticulture suisse, en particulier romande, en raison de la baisse de la consommation de vin. Comme le relève le Tages-Anzeiger, les caves sont pleines et, dans certains cas, il n’y a même plus de place pour accueillir la nouvelle récolte.

Guy Parmelin avait mis en consultation un projet visant à lier les importations de vin à la production indigène, ce qui aurait de facto rendu plus difficile l’importation de vins étrangers, qui représentent 63% de la consommation nationale. La veille de l’annonce de son départ du gouvernement, Guy Parmelin a toutefois informé les viticulteurs que ce projet ne serait pas poursuivi, estimant qu’aucune majorité parlementaire ne soutiendrait cette mesure protectionniste.

D’autres mesures restent sur la table, comme la poursuite du soutien financier à l’arrachage volontaire de vignes. Mais les viticulteurs entendent poursuivre leur combat pour limiter la concurrence étrangère. Le lendemain du revirement de Guy Parmelin, le conseiller aux États vaudois Pascal Broulis (PLR, droite) a d’ailleurs déposé à nouveau cette revendication au Parlement sous la forme d’une motion.

Texte traduit de l’italien/op