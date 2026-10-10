La semaine en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
L’armée suisse est confrontée à un dilemme. Elle doit se réarmer alors qu’elle perd toujours davantage de soldats au profit du service civil. Pour y faire face, 700 nouveaux postes doivent être créés au sein du Département de la défense, notamment pour renforcer les capacités en matière de drones, de défense antiaérienne et de cybersécurité.
Dans les Alpes, l’été particulièrement chaud a permis aux remontées mécaniques d’enregistrer des chiffres record. Les petites installations ont même connu une croissance supérieure à la moyenne. Pour de nombreuses stations de montagne, le tourisme estival devient ainsi un pilier de plus en plus important.
Bonne lecture!
L’armée suisse est confrontée à un dilemme. Elle doit renforcer ses capacités alors qu’elle perd chaque année des milliers de militaires au profit du service civil. Comment garantir la défense du pays alors que les effectifs diminuent et que 700 nouveaux postes au Département de la défense suscitent la controverse?
Chaque année, l’armée suisse voit partir environ 12 000 personnes astreintes au service, principalement vers le service civil. D’ici à 2030, le nombre de militaires pourrait tomber sous la barre des 130 000. Pour enrayer cette érosion, le Conseil fédéral veut réagir avec des modèles de service plus flexibles.
Un élément positif se dégage toutefois: la part des femmes dans l’armée augmente continuellement. Selon Watson, l’intérêt est particulièrement marqué pour les carrières de cadre. Une journée d’orientation obligatoire pour les femmes, prévue dès 2028, doit encore renforcer cette tendance.
Parallèlement, le réarmement entraîne une pénurie de personnel au sein du Département fédéral de la défense. L’exploitation de nouveaux systèmes, notamment dans les domaines des drones, de la défense antiaérienne et de la cybersécurité, nécessitera jusqu’à 700 postes supplémentaires. Or le ministre de la Défense Martin Pfister souhaite financer ces emplois par des économies internes, ce qui pourrait réduire les moyens disponibles pour l’acquisition de nouveaux équipements militaires.
L’ancien chef du renseignement allemand August Hanning est en détention provisoire depuis cette semaine pour soupçon de trahison. Et ses activités mènent aussi en Suisse: l’ancien directeur du Service fédéral de renseignement allemand (BND) aurait également été impliqué dans des affaires douteuses sur territoire helvétique.
Le choc est considérable en Allemagne. L’ex-patron du BND, aujourd’hui âgé de 80 ans, aurait utilisé pendant des années plus de 2000 documents confidentiels à des fins de conseil privé. Selon des sources proches des services de sécurité, ces documents comprendraient également des informations provenant de services de renseignement étrangers partenaires. Celles-ci lui auraient été fournies contre rémunération par un haut responsable du BND, lui aussi arrêté.
August Hanning a également laissé des traces marquées en Suisse, écrit le Tages-Anzeiger. Il a siégé au conseil d’administration de deux sociétés de sécurité basées à Lucerne. L’une d’elles s’est même retrouvée sous les projecteurs dans le cadre d’un procès très médiatisé concernant un enlèvement présumé d’enfant dans l’entourage d’une famille milliardaire.
Alors que des responsables politiques allemands réclament l’interdiction des activités de conseil pour les anciens agents des services secrets, les médias suisses se font également l’écho de l’affaire. Le scandale ébranle durablement la confiance dans le BND et a déclenché des enquêtes de part et d’autre de la frontière.
Un été caniculaire et un automne ensoleillé ont permis aux remontées mécaniques suisses d’enregistrer des chiffres record. Le tourisme estival prend une importance croissante pour les destinations alpines. Mais ces résultats sont-ils simplement le fruit de la ruée vers la fraîcheur en altitude lors d’un été exceptionnellement chaud, ou le signe d’une évolution durable?
Entre mai et fin septembre, les remontées mécaniques suisses ont enregistré 10% d’entrées de plus qu’un an auparavant. Cet indicateur comptabilise chaque visiteur lors de son premier accès au réseau de remontées mécaniques au cours d’une journée donnée. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, la fréquentation a même bondi de 28%.
La progression a été particulièrement marquée dans l’Oberland bernois, où elle a atteint 22%. Selon les données de Remontées mécaniques suisses, ce sont surtout les destinations situées entre 1000 et 2000 mètres d’altitude qui ont profité de cet essor.
La chaleur estivale a attiré en montagne non seulement davantage de visiteurs suisses, mais aussi un nombre croissant de touristes venus d’Amérique du Nord, rapporte la RTS. Ces excellents résultats montrent que le tourisme estival dans les Alpes n’est depuis longtemps plus une simple activité complémentaire.
Une saisie record dans le canton de Bâle-Campagne a provoqué l’émoi en Suisse. À Pratteln, la police a mis la main sur plus de 3200 flacons injectables de peptides illégaux. Il s’agit de la plus importante découverte de ce type jamais réalisée dans le pays.
Cette opération est le résultat d’une action ciblée des autorités. Lors de la perquisition, la police a découvert, en plus de milliers de flacons de peptides, des seringues, des emballages et des étiquettes. Ces substances sont notamment présentées comme pouvant aider à lutter contre le surpoids ou soulager certaines douleurs musculaires.
Une procédure pénale a été ouverte contre deux personnes pour des infractions à la législation sur les produits thérapeutiques et à la loi sur l’encouragement du sport, écrit le Blick. Ces substances non contrôlées présentent des risques importants pour la santé, mettent en garde les autorités. Cette saisie record met en lumière l’envers du décor de cette tendance. Alors que le marché noir prospère, l’industrie suisse légale produit à elle seule un tiers de tous les peptides autorisés dans le monde, comme l’a récemment rappelé ma collègue Aylin Elçi dans un article
La semaine à venir
La coupe mulet, immortalisée par les footballeurs des années 1980, est de retour. Depuis 2024, la Suisse organise même un concours pour désigner la plus belle «nuque longue». Dimanche, les adeptes des coiffures les plus extravagantes se retrouveront à Martigny pour la deuxième édition de la «Swiss Mullet Cup».
Vendredi, nous publierons sur notre site le nouveau baromètre électoral de la SSR, à un an des prochaines élections fédérales. Quels partis progressent, lesquels perdent du terrain?
L’émigration n’est pas un phénomène propre à l’époque contemporaine. Déjà dans l’Antiquité, de nombreuses personnes quittaient leur terre d’origine pour des raisons très diverses. Vendredi, le Musée des Antiquités de Bâle présentera à la presse son exposition temporaire «En route! Des êtres humains en mouvement depuis des millénaires». L’exposition se tiendra du 18 octobre 2026 au 18 avril 2027.
Autre rendez-vous qui pourrait retenir l’attention: une présentation de la police cantonale saint-galloise, également prévue vendredi. À Mosnang, elle montrera comment des drones sont utilisés pour effectuer des contrôles de vitesse.
Texte traduit de l’allemand/op
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