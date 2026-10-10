La semaine en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’armée suisse est confrontée à un dilemme. Elle doit se réarmer alors qu’elle perd toujours davantage de soldats au profit du service civil. Pour y faire face, 700 nouveaux postes doivent être créés au sein du Département de la défense, notamment pour renforcer les capacités en matière de drones, de défense antiaérienne et de cybersécurité.

Dans les Alpes, l’été particulièrement chaud a permis aux remontées mécaniques d’enregistrer des chiffres record. Les petites installations ont même connu une croissance supérieure à la moyenne. Pour de nombreuses stations de montagne, le tourisme estival devient ainsi un pilier de plus en plus important.

Bonne lecture!