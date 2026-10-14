Aujourd’hui en Suisse

Le Conseil fédéral veut imposer davantage d’obligations aux grandes plateformes de réseaux sociaux et mieux protéger les mineurs des risques liés au numérique. «Cette loi doit renforcer les droits des utilisatrices et utilisateurs dans l’espace numérique. Elle imposera davantage de transparence et d’équité aux fournisseurs», a déclaré le conseiller fédéral Albert Rösti devant les médias.

Ainsi, lorsqu’une plateforme supprimera un contenu, elle devra en expliquer les raisons et offrir aux personnes concernées la possibilité de contester cette décision. Les insultes et les discours de haine devront également pouvoir être signalés plus facilement. «Avec cette loi, le Conseil fédéral entend renforcer la libre formation de l’opinion», a ajouté Albert Rösti.

À ce jour, la Suisse ne dispose pas de règles claires encadrant les réseaux sociaux. Le Conseil fédéral a examiné aujourd’hui les résultats de la consultation sur le projet de loi fédérale concernant les plateformes de communication et les moteurs de recherche. Le département d’Albert Rösti est chargé d’élaborer un message d’ici à juin 2027.

Le projet vise les très grandes plateformes et les moteurs de recherche, y compris les services fondés sur l’intelligence artificielle. Il prévoit également un net renforcement de la protection de la jeunesse: les plateformes devront analyser les risques auxquels sont exposés les mineurs et prendre des mesures pour les réduire. La publicité ciblée sur la base du profil des mineurs devrait en outre être interdite.

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Texte traduit de l’allemand/op