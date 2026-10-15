Aujourd’hui en Suisse

Une nouvelle étude montre que les jeunes femmes en Suisse ont nettement rattrapé leur retard salarial. Mais l’écart de revenu entre les sexes reste important, en particulier chez les parents.

Les femmes gagnent-elles moins que les hommes en Suisse? La réponse est évidemment complexe. Une nouvelle étude montre toutefois que l’écart s’est fortement réduit chez les jeunes femmes, comme le rapporte le Tages-Anzeiger.

Selon cette étude, les femmes ont considérablement rattrapé leur retard au cours des trente dernières années. Pour la génération née en 1965, le taux d’activité des jeunes femmes était encore inférieur de 22 points de pourcentage à celui des hommes. Pour la génération 1995, cet écart a presque totalement disparu. Le fossé s’est également réduit en matière de taux d’occupation: il est passé de 17 à moins de 4 heures de travail par semaine. Les femmes ont aussi nettement progressé sur le plan salarial. L’écart de salaire horaire est désormais inférieur à 5%, tandis que la différence atteint encore 14% pour le revenu brut total d’activité. Selon l’un des auteurs de l’étude, la hausse du niveau de formation des femmes explique en partie cette évolution.

Toujours selon les auteurs, la Suisse fait même mieux que la Suède, pourtant souvent citée en exemple en matière d’égalité salariale. Mais cette étude comporte une réserve importante: la plupart des personnes interrogées n’avaient pas encore d’enfants. Chez les parents, les écarts restent considérables. Les mères nées en 1995 gagnent en moyenne 51% de moins que les pères. Cette comparaison porte toutefois sur le revenu total d’activité, lequel tient également compte des différences de taux d’occupation.