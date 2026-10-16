Aujourd’hui en Suisse

C’est le cauchemar de nombreux parents: voir son enfant emmené à l’étranger par son autre parent. Or, le nombre d’enlèvements internationaux d’enfants est en hausse.

Selon les journaux de CH Media, quelque 110 cas d’enlèvement parental international ont été recensés en Suisse en 2025. Les spécialistes estiment toutefois que le phénomène est sous-évalué et que le nombre réel pourrait être plus élevé. Cette progression alimente également les inquiétudes: l’an dernier, 734 enfants ont été inscrits à titre préventif dans le système de recherche Ripol afin d’empêcher leur sortie du territoire, un niveau jamais atteint jusqu’ici.

Pourquoi ces enlèvements sont-ils en augmentation? Les mariages binationaux sont de plus en plus fréquents et présentent un risque accru. Mais les raisons sont multiples: isolement social, désir de retourner dans son pays d’origine, décisions judiciaires concernant la garde ou le droit de visite, fuite d’une relation marquée par les conflits ou la violence, voire volonté de se venger de l’autre parent.

Les premières victimes restent les enfants. Selon Anna Land, assistante sociale et médiatrice au Service social international, le risque de développer des troubles de l’attachement, des difficultés de concentration ou des problèmes psychiques augmente significativement après un enlèvement parental. Son organisation accompagne les familles concernées, aide à localiser les enfants et tente de favoriser le dialogue entre les parents.