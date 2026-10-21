Aujourd’hui en Suisse

Alors que le vin suisse traverse une période difficile sur le marché intérieur, un vigneron vaudois exporte ses bouteilles avec succès en Asie et espère désormais percer au Brésil.

En Suisse, non seulement on se marie moins, mais on boit aussi moins de vin. Les vignerons suisses doivent en outre composer avec une concurrence étrangère toujours plus forte. Face à cette situation, le Vaudois Cyril Séverin a choisi une autre stratégie: il écoule un tiers de sa production à l’étranger.

Pour y parvenir, il a consenti d’importants investissements il y a une vingtaine d’années, notamment en créant sa propre société de négoce de vin au Japon, comme le rapporte la SRF. Un pari aujourd’hui récompensé: chaque année, il expédie quelque 8000 bouteilles vers l’archipel. Là-bas, un chasselas se vend 28 francs, contre 20 francs en Suisse. Il exporte également vers la Chine, Hong Kong et l’Indonésie, car les accords de libre-échange rendent ces marchés particulièrement intéressants.

Les touristes américains qui visitent son domaine de Lutry, au-dessus du lac Léman, lui disent souvent regretter de ne pas pouvoir déguster ses vins une fois rentrés chez eux. Les droits de douane à l’importation rendent en effet ses bouteilles trop chères sur le marché américain. Le vigneron vise désormais un autre marché, lui aussi de l’autre côté de l’Atlantique: le Brésil. Il espère que l’accord avec le Mercosur permettra d’y réduire les barrières douanières.

Traduction de l’allemand vérifiée par Dorian Burkhalter