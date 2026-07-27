Construction vaudoise: un programme pour former les migrants

Keystone-SDA

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Le canton de Vaud et l'Ecole de la construction de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) cherchent à former des migrants aux métiers de la construction, un secteur qui manque de main-d'oeuvre. Le programme lancé en début d'année vise à former 72 personnes par an, par groupe de 24 personnes. Les premiers résultats sont encourageants.

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(Keystone-ATS) Le «programme Ouverture» est un partenariat public-privé lancé en partenariat avec l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Il s’adresse aux migrants détenteurs d’un livret F (qui restent durablement en Suisse) et S (Ukrainiens notamment) ainsi qu’aux personnes issues des Offices régionaux de placement (ORP).

L’initiative-pilote vise un double objectif: répondre à la pénurie chronique de main-d’oeuvre dans les métiers de la construction, et insérer, dans ce secteur, des personnes migrantes ou en recherche d’emploi. Un bilan sera tiré après une année.

A mi-parcours, deux groupes de 24 personnes ont tenté l’expérience. «A ce stade, nous sommes satisfaits du taux de réussite», a indiqué lundi à Keystone-ATS Nicolas Tripet, porte-parole de la FVE. Pour l’heure, 59% des personnes ayant terminé le programme ont conclu un contrat de travail ou signé un contrat de formation, comme un CFC ou une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

Quatre mois de formation

Les participants sont sélectionnés pour leur motivation et formés, durant quatre mois, aux fondamentaux de maçonnerie, de peinture, de menuiserie-charpente ou de construction métallique. Le programme allie théorie et pratique à l’Ecole de la construction, à Tolochenaz, ainsi que des stages en entreprises.

Outre des compétences «métiers», l’accent est mis sur l’acquisition du français à visée professionnelle afin de faciliter la communication. Dans la construction, pour des raisons évidentes de sécurité, la barrière de la langue est un écueil à dépasser, rappellent les partenaires dans un communiqué.

Attestations et vêtements de sécurité

A l’issue du programme, les participants obtiennent une attestation de participation à la formation, une certification permis de nacelle élévatrice, une attestation de formation à l’élingage et au parcours de sécurité ainsi que tout l’équipement de protection individuelle (EPI vêtements et chaussures de sécurité). Ils sont donc pleinement et directement opérationnels, soulignent les partenaires.

Durant le stage, des suivis en entreprise sont assurés par des coachs de l’Ecole de la construction, ce qui permet aux employeurs de bénéficier d’un encadrement pour intégrer efficacement les stagiaires dans leur structure. Pour les entreprises, les démarches administratives ont été simplifiées et un soutien financier peut être octroyé dans certains cas. De nouvelles entreprises sont d’ailleurs recherchées pour la suite du projet-pilote.