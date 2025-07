Coup de crayon sur les espèces menacées à Morges

Keystone-SDA

La Maison du dessin de presse à Morges (VD) propose dès samedi et jusqu'au 26 octobre d'arpenter avec humour les espaces des espèces menacées particulièrement en Suisse. Rendez-vous dans les alpages, les forêts, les campagnes, les lacs pour rencontrer les loups, les lynx, les abeilles, les poissons qui animent la biodiversité, mais aussi ailleurs avec les cachalots et les ours polaires.

3 minutes

(Keystone-ATS) Au milieu de cette faune animale, une autre menace se glisse dans l’exposition, celle qui plane au-dessus de la presse, sujet brûlant marqué par l’intelligence artificielle. « A travers plus d’une centaine de dessins, la Maison du dessin de presse explore ces questions avec sagacité et humour », indiquent ses responsables dans un communiqué. « Une exposition engagée qui croise regards artistiques et enjeux écologiques actuels en Suisse », résument-ils.

Chappatte, Barrigue, Bénédicte, etc

Parmi les dessinatrices et les dessinateurs de presse suisses, sensibles au monde animal et engagés dans les questions de biodiversité, le public retrouvera Alex, Barrigue, Ben, Bénédicte, Caro, Chappatte, Dam, Herrmann, Debuhme, Mibé, Pigr, Pitch, Peter Schrank, Swen, Vincent, Vincent L’Epée et Tony.

Les récits des Français Ulysse Gry et Coco sont aussi mis en exergue. Le premier, journaliste illustrateur, a fait paraître sous le nom Ulys en 2019 sur le site Mediapart « Les espèces menacées contre-attaquent ». La seconde, bien connue des lecteurs de Charlie Hebdo et de Libération, a publié en 2024 « Pauvres Bêtes! Voyage au coeur de la condition animale ».

L’exposition est également complétée par les dessins ayant participé au Prix Burki sur le même thème « Espèce menacée ». Sur tous les dessins reçus, quinze ont été sélectionnés, parmi lesquels ceux des trois lauréats, Nina Thomas, Elmax et Shizuo Nathaniel Miyuki Maillard.

Pourquoi ce titre?

« L’objectif de cette exposition est comme toujours de rester en lien avec l’actualité. Avec un climat international anxiogène où les menaces de guerre le disputent au dérèglement climatique et au mouvement des populations, la biodiversité et par là-même la survie des espèces est un sujet parlant », expliquent les responsables de la Maison. Mais de quelles espèces parle-t-on? C’est cette question qui est explorée à travers les dessins de presse.

« Nous avons pris le parti de rester concentrés sur la proximité tant temporelle que géographique. Ainsi, les animaux réintroduits tel le loup, le lynx, l’ours ou le castor subissent aujourd’hui des lois de régulation accréditées par des tirs. De leur côté, les abeilles se raréfient, décimées tant par les pesticides que par l’invasion des frelons asiatiques », est-il expliqué.

Certains diront que ces espèces ne sont pas toujours classées comme « menacées » au sens strict. Alors pourquoi ce titre? « Parce qu’au-delà de leur statut officiel, ces espèces sont symboliquement, politiquement ou médiatiquement menacées, et ce au singulier, pour renforcer la spécificité de chaque espèce. Le loup divise, l’abeille inquiète, la baleine fascine et les oiseaux disparaissent sans bruit », répondent les organisateurs.