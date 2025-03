Covid-19: Daniel Koch rappelle le rôle du Conseil fédéral

Keystone-SDA

Daniel Koch, ancien responsable des maladies transmissibles à l'OFSP, rappelle le rôle essentiel du Conseil fédéral durant la crise du Covid-19. Cinq après la pandémie, il fait part de son respect pour le gouvernement.

(Keystone-ATS) Pour nous, l’histoire avait commencé en janvier. Mais pour la population, la pandémie n’est devenue une dure réalité que le 16 mars », a déclaré l’ancien responsable, surnommé « Monsieur Coronavirus », dans une interview à Keystone-ATS. Daniel Koch fait référence à la date à laquelle le Conseil fédéral a décidé de recourir au droit d’urgence.

Le 16 mars, l’état de situation extraordinaire a été décrété. Toutes les manifestations ont été interdites. Seuls les commerces de première nécessité pouvaient rester ouverts. Il était recommandé de rester chez soi et de garder ses distances avec l’entourage. « Nous n’avons jamais interdit aux gens de sortir. C’était plutôt une recommandation », selon lui.

« Déterminé, rapide et efficace »

La décision d’instaurer un confinement est le résultat de travaux préparatoires, mais elle a été prise à court terme, poursuit l’ancien fonctionnaire. Il estime que le Conseil fédéral a fait un très bon travail à ce moment-là. Il a du respect pour le gouvernement qui a transformé son fonctionnement de manière déterminée, rapide et efficace.

Le Conseil fédéral s’est réuni jusqu’à cinq fois dans la même semaine pour discuter du coronavirus. Tous les départements étaient concernés. Le Département fédéral de la défense a mobilisé près de 8000 militaires, le Département fédéral des affaires étrangères a mené la plus grosse opération de rapatriements et le Département fédéral des finances a débloqué des milliards pour l’économie en quelques semaines.

Des erreurs

La gestion de crise n’a toutefois pas évité certains bugs. « Nous avons fait des erreurs. Nous n’avons certainement pas bien réagi en ce qui concerne les maisons de retraite », concède Daniel Koch. « Nous avons émis des recommandations qui, je dois le dire, sont allées trop loin ».

Le Département fédéral de la santé voulait protéger autant que possible les personnes dans les maisons de retraite contre les contaminations. La responsabilité incombait aux cantons. Au final, les visites ont été interdites dans tous les homes. « On y a enfermé les gens sans leur demander s’ils le voulaient ou non », regrette le médecin.

Daniel Koch a conseillé le Conseil fédéral en tant qu’expert durant la première phase de la pandémie. Il a pris sa retraite en mai 2020.