Crues: nouvelle station hydrométrique à Mervelier (JU)

Keystone-SDA

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Une nouvelle station hydrométrique a été mise en service sur la Scheulte, à Mervelier (JU). Cet équipement permet de suivre en continu l’évolution des débits dans le haut du Val Terbi et d'améliorer l’anticipation des crues.

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(Keystone-ATS) «Une station fédérale est déjà exploitée sur la Scheulte à Recolaine. Celle-ci ne permet toutefois pas de suivre l’évolution des débits dans la partie amont du Val Terbi, où la Scheulte réagit très rapidement lors des épisodes pluvieux. Les localités situées en amont demeurent ainsi exposées à un risque de crue important», a indiqué lundi le canton du Jura.

Les effets du changement climatique se traduisent aussi par une augmentation de l’intensité des crues sur les petits et moyens cours d’eau. «Cela renforce la nécessité d’un suivi hydrologique performant», peut-on lire dans le communiqué.

Depuis 2016, le canton du Jura exploite plusieurs stations hydrométriques, notamment sur la Sorne à Bassecourt, l’Allaine à Alle et la Coeuvatte à Lugnez. La station de Bonfol a récemment été démontée, les travaux de protection et de revitalisation en cours de réalisation par la commune ayant rendu son maintien moins pertinent.

«Au-delà de leur rôle dans la gestion des dangers naturels, les stations hydrométriques contribuent également au suivi de l’état des cours d’eau, notamment durant les périodes de sécheresse, et à la protection des milieux naturels», a précisé le canton.