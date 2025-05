Eurovision: ces pays qui brillent et ceux qui rêvent encore de gagner

Deux pays n’apparaissent pas sur la carte: l’Australie qui participe depuis 2015, et la Yougoslavie qui a disparu. D’autres pays ont participé au moins une fois, mais ont arrêté: la Russie, la Turquie, le Maroc, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la Slovaquie, la Hongrie, le Monténégro et la Biélorussie. En 1969, quatre pays sont sortis vainqueurs ex aequo: l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Source: Eurovision.tv