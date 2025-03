Les chalets des guides de montagne suisses au Canada sont sauvés

Le chalet Feuz à Golden, au Canada, a fait peau neuve. swissinfo.ch

Pendant longtemps, le sort de six chalets suisses historiques au Canada est resté en suspens. Désormais, les anciennes demeures des légendaires guides de montagne suisses dans les Rocheuses sont sauvées.

Un groupe de simples chalets en bois un peu en dehors du village de Golden, entourés d’épicéas et de collines, à moitié en ruine, à peine habités depuis des décennies: ils représentent une partie de l’histoire suisse à l’étranger, car ce sont les anciennes maisons des guides de montagne suisses en Colombie britannique canadienne, connues sous le nom de «The Swiss Guides Village Edelweiss».

Des chalets pour que les Suisses restent

Vers 1900, la compagnie ferroviaire canadienne Canadian Pacific Railway a engagé de nombreux guides de montagne suisses comme accompagnateurs touristiques. Ils devaient guider les touristes vers les nombreux sommets difficiles d’accès de la région.

Les chalets, construits en 1912, étaient leurs maisons. Ils étaient aussi une sorte de leurre, l’objectif des Canadiens étant d’inciter les guides de montagne suisses et leurs familles à s’installer définitivement dans les Rocheuses. Auparavant, ils ne venaient souvent que comme saisonniers.

La famille Feuz devant le chalet construit spécialement pour elle à Golden, au Canada. Feuz Family

Les guides de montagne suisses jouissaient alors d’une réputation exceptionnelle dans le monde entier. Ils étaient considérés comme des experts dans leur domaine et avaient réalisé d’innombrables premières ascensions de sommets de 3000 mètres dans les Rocheuses.

Les guides de montagne suisses et les sommets qui portent leurs noms. Ils ne revêtaient d’ailleurs souvent leur traditionnelle tenue de guide de montagne qu’à des fins promotionnelles. Bruno Engler Archives

Plus d’un siècle plus tard, ces bâtiments particuliers, qui n’avaient jamais été vraiment transformés ou entretenus pendant toutes ces années, ont été mis en vente.

Lieu de naissance de la culture montagnarde canadienne

Le musée local n’a pas été le seul à craindre la perte de ces maisons historiques, dont il n’existe que peu d’exemplaires au Canada. L’avenir de l’Edelweiss Village a touché de nombreuses personnes sur place.

Et la vente a également fait parler d’elle à l’international, notamment grâce à un documentaireLien externe. En effet, Edelweiss Village à Golden est considéré comme l’un des principaux lieux de naissance de la culture montagnarde canadienne. «Il doit être préservé pour les générations actuelles et futures», déclarait déjà Ilona Spaar à swissinfo.ch au début de l’année 2023.

Elle est l’autrice du livre «Swiss GuidesLien externe» et a lutté côte à côte avec Johann Roduit, un Suisse de l’étranger, pour la préservation des chalets. Ils ont même réussi à faire inscrire le site historique sur la listeLien externe des dix lieux les plus menacés du Canada, ce qui a valu à l’Edelweiss Village une grande attention, surtout dans le pays.

Les membres de la «Swiss Edelweiss Foundation», créée pour sauver le village suisse. zVg

Seconde jeunesse

L’été dernier, les choses se sont accélérées. En juillet, la société immobilière canadienne Montayne a acheté les bâtiments. Selon un communiqué récent, elle a immédiatement pris les premières mesures de protection et de restauration des constructions historiques. Elle a stabilisé les sols et installé des dispositifs anti-incendie.

D’importants travaux de rénovation et d’aménagement des extérieurs permettent au site de retrouver une unité. swissinfo.ch

Une première série de bâtiments a également fait l’objet d’une rénovation extérieure complète. Les toits et les terrasses sont désormais rénovés, certaines maisons viennent d’être repeintes. «Une attention particulière a été portée à la conservation et à la restauration d’un maximum d’éléments d’origine», indique le communiqué.

Et l’agence immobilière de poursuivre: «Nous respectons l’importance historique du village suisse et des guides de montagne suisses qui y vivaient. Nous sommes conscients de l’importance du village pour la communauté locale et les Suisses de l’étranger vivant au Canada. Notre passion est de préserver et de restaurer ce lieu unique et son héritage».

Inspiration venue du Patrimoine suisse

L’objectif est maintenant de faire revivre le village suisse et de continuer à restaurer les chalets afin d’éviter qu’ils ne se dégradent davantage.

Rénovation soignée de la façade du chalet Häsler. swissinfo.ch

L’inspiration vient d’une idée du Patrimoine suisse et de sa fondation «Vacances au cœur du patrimoineLien externe». Les chalets au Canada doivent être loués comme maisons de vacances afin de couvrir les frais des coûteux travaux de restauration et d’aménagement des alentours.

Ilona Spaar, qui a créé avec Johann Roduit la «Swiss Edelweiss Village Foundation», se réjouit que le village historique soit désormais préservé.

«Nous sommes heureux de la rapidité et de l’ampleur des travaux», dit-elle. Selon elle, ces derniers ont été réalisés dans les meilleures conditions de conservation du patrimoine, afin de laisser autant que possible aux chalets leur caractère d’origine.

