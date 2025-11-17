La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des frappes russes font un mort dans l’est de l’Ukraine

Keystone-SDA

Des frappes russes ont tué une personne dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv lundi matin. "L'ennemi a lancé des frappes de missile sur la ville de Balakliya", endommageant immeubles d'habitation et véhicules.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Selon de premières informations, une personne a été tuée», a ajouté Oleg Synegoubov sur le réseau social Telegram, faisant état d’au moins huit blessés.

D’après le maire de la ville, Vitalii Karabanov, l’armée russe a procédé à deux frappes de missile contre le centre de Balakliya. Les services d’urgence interviennent sur les lieux, a-t-il écrit dans une publication sur Telegram.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, la Russie cible quasi quotidiennement le territoire ukrainien, au moyen de drones ou de missiles. Vendredi, au moins six personnes ont été tuées dans un même immeuble à Kiev lors d’une attaque russe.

