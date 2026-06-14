Des heurts lors de la manifestation contre le G7 à Genève

La manifestation « No-G7 » à Genève s'est par ailleurs déroulée dans un climat globalement pacifique, avec jusqu'à 7 000 participants, selon la police. Keystone-SDA

La manifestation contre le sommet du G7 a connu plusieurs heurts dimanche après-midi à Genève. Des affrontements avec la police ont eu lieu, une voiture a été incendiée et des déprédations ont été commises sur plusieurs bâtiments.

3 minutes

(Keystone-ATS) La situation s’est d’abord tendue dans le secteur de la gare, où des manifestants ont jeté des projectiles sur la police, a constaté Keystone-ATS. Des échauffourées ont ensuite éclaté dans le quartier des Nations: les forces de l’ordre ont essuyé des jets de pavés et pétards, répliquant avec du gaz lacrymogène.

Des banques ont aussi été prises pour cibles, ainsi que d’autres bâtiments, comme celui de l’Union internationale des télécommunications (UIT) ou du cabinet PwC. Plus bas, sur l’avenue de France, du mobilier urbain a notamment été lancé sur les voies du train.

20’000 personnes selon la coalition

La tête du cortège est arrivée peu après 18h30 à la Perle du Lac, d’où elle était partie trois heures et quart plus tôt. Elle y attendait le reste des manifestants.

Selon la coalition No G7, la manifestation a rassemblé environ 20’000 personnes, tandis que la police a avancé le chiffre de 7000 participants au départ de la marche.

Le cortège est composé d’une foule bruyante et colorée, représentant toutes les générations. Des slogans rythment la marche et de nombreuses pancartes sont brandies par la foule, hostiles au G7 et appelant à une «riposte» contre le fascisme, l’impérialisme et le capitalisme.

Les manifestants se sont réunis à l’appel de la coalition No G7 qui rassemble une soixantaine d’organisations. Le cortège est divisé en plusieurs blocs, à savoir féministe, pro-palestinien, révolutionnaire, kurde ou encore syndical.

Une «voiture-balai» se trouvait à l’arrière du défilé avec une poupée géante de Donald Trump sur le toit avec un cocktail cubain et une araignée israélienne qui s’agrippe.

Revendications multiples

Dans son catalogue de revendications, la coalition demande notamment la dissolution du G7 et proteste face à la situation des civils dans la bande de Gaza. Les Etats-Unis de Donald Trump et Israël sont au centre de leurs reproches internationaux.

Les militants demandent aux Etats occidentaux de ne pas laisser utiliser les bases américaines sur leur sol pour bombarder l’Iran et d’interrompre leurs relations commerciales avec l’Etat hébreu.

Plus largement, la coalition a dévoilé des revendications sociales. Elle exige que les pays du G7 sécurisent le droit de grève, renforcent la protection sociale, garantissent des salaires minimaux et soulagent les travailleurs face aux situations climatiques.

S’en prenant encore au président américain, les opposants réclament une défense internationale du droit à l’avortement. Ils souhaitent un plan contre les violences sexistes et sexuelles et la condamnation de tout acte contre les personnes LGBTIQ, de même que des soins transformatifs remboursés par les caisses maladie.