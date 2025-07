Des inondations au Texas font près de 80 morts

Le bilan des inondations au Texas, dans le sud des Etats-Unis, approche désormais les 80 morts et devrait encore monter, ont annoncé dimanche les autorités locales. Les secouristes sont engagés dans la recherche de 27 enfants portés disparus dans la catastrophe.

Larry Lethia, le shérif du comté de Kerr, le plus touché, a fait état d’un nouveau bilan de 68 morts, dont 28 enfants. A ce bilan s’ajoutent dix décès dénombrés dans des comtés voisins, a souligné le gouverneur du Texas, Greg Abbott, dans une conférence de presse un peu plus tôt.

Ces crues subites ont été provoquées par des pluies diluviennes dans le centre de l’Etat vendredi, jour de la fête nationale américaine, qui ont fait monter les eaux du Guadalupe de huit mètres en seulement 45 minutes. Il est soudain tombé près de 300 millimètres/heure de pluie, soit un tiers des précipitations annuelles moyennes.

Sur le site du camp, l’eau s’est largement retirée, révélant un paysage de dévastation, avec des dizaines de voitures échouées, certaines coincées dans des arbres, et de la végétation arrachée, ont constaté des journalistes de l’AFP. Le chaos règne à l’intérieur des chalets qui accueillaient les fillettes. Le sol recouvert de boue et les fenêtres brisées témoignent de la violence des flots.

Condoléances du pape

Environ 500 secouristes et 14 hélicoptères ont été déployés, tandis que la Garde nationale du Texas et les garde-côtes ont envoyé des renforts.

Le pape américain Léon XIV a exprimé dimanche ses « sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers, en particulier leurs filles qui se trouvaient dans un camp d’été lors de la tragédie », dans une déclaration en anglais au terme de la prière de l’Angélus.

Les services météorologiques maintenaient dimanche leur alerte aux inondations subites jusqu’à 19h00 locales.

Encore des précipitations?

« Des précipitations supplémentaires de 50 à 100 millimètres sont possibles, avec des poches isolées dans la zone approchant les 250 millimètres. Il est très difficile de prévoir exactement où se produiront les grosses pluies dans ce cas de figure », selon le plus récent bulletin météorologique.

Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l’activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules.

Mi-juin, 13 personnes avaient péri en raison d’inondations à San Antonio, non loin de la zone touchée vendredi, à la suite de pluies diluviennes.

