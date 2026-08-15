Des milliers de fans accompagnent le cercueil de Bonnie Tyler

Keystone-SDA

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Des milliers de fans de la chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 80 décédée en juillet à 75 ans, se sont rassemblés samedi dans les rues de Mumbles, son village au Pays de Galles, avant ses funérailles lundi. Ils ont applaudi au passage de son cercueil.

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(Keystone-ATS) Plusieurs personnes se sont mises à chanter le tube «Total Eclipse of the Heart» en voyant le cercueil, couvert du drapeau gallois, apparaître et ont lancé des fleurs sur le corbillard.

Bonnie Tyler, chanteuse à la crinière blonde et à la voix rocailleuse, est décédée le 8 juillet au Portugal, où elle possédait une maison. Elle avait été admise début mai à l’hôpital de Faro, pour une opération intestinale. Elle avait ensuite été placée dans un coma artificiel.

«Une fille de Swansea»

«Quand nous avons appris son décès, nous avons été bouleversés», a dit Carys Edwards, 18 ans, à l’agence britannique PA, dans les rues de Mumbles, en banlieue de Swansea. «Sa musique a touché énormément de personnes. (…) Elle était une véritable icône», a-t-elle ajouté.

«C’était une fille de Swansea et elle ne l’a jamais oublié», a ajouté la mère de Carys, Melanie Smith, 53 ans. La star est en effet née en 1951 non loin de là, à Skewen, et a été repérée dans une boite de nuit de Swansea en 1975. Elle avait conservé l’accent gallois.

C’est sa ballade rock «Total Eclipse of the Heart», sortie en 1983, qui demeure sa chanson la plus célèbre. Quarante-trois ans après sa sortie, elle atteint 1,2 milliard d’écoutes sur Spotify. Bonnie Tyler, de son vrai nom Gaynor Hopkins, est aussi l’interprète des tubes «It’s a Heartache», «Holding Out for a Hero», sur la bande originale de «Footloose».

Une tournée était prévue

«Nous avons pensé qu’il serait bien de venir lui rendre hommage», a dit Michael Bone, 58 ans, venu avec son compagnon Alan Hawkins, 54 ans, de Derby, dans le nord de l’Angleterre. «Lorsque j’étais adolescent, sa musique était omniprésente», a-t-il dit.

Peu avant d’être hospitalisée, la chanteuse avait sorti un single, «Only Love». Elle s’apprêtait à partir en tournée en Europe pendant plusieurs mois. Une étape était prévue à Zurich en novembre. Ses funérailles auront lieu lundi à la cathédrale de Swansea, avant une cérémonie dans l’intimité.

Bonnie Tyler était «une artiste chaleureuse et généreuse dont la musique a touché plusieurs générations et continue de faire vibrer les pistes de danse et les salles de karaoké à travers le monde», salue l’avis de décès publié par sa famille.