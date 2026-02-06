Deux accidents sur l’autoroute A12 entre Vaulruz et Bulle (FR)

Keystone-SDA

Deux accidents sont survenus jeudi sur l’autoroute A12 entre Vaulruz et Bulle (FR), causant un blessé léger. Dans le premier, un véhicule articulé a perdu une partie de son chargement, provoquant des dégâts à quatre véhicules. En raison du ralentissement, le deuxième a eu lieu peu après.

(Keystone-ATS) L’autoroute a été fermée à la circulation durant trois heures pour les besoins de l’intervention entre Vaulruz et Bulle ainsi que la voie de dépassement dans l’autre sens, a fait savoir vendredi la Police cantonale fribourgeoise. Selon les premiers éléments, le camion a perdu en partie son chargement à la hauteur de Bulle.

Malgré les dégâts constatés sur quatre voitures, aucun blessé n’a été déploré. Dans la foulée, en raison du ralentissement causé par le premier accident, un second accrochage impliquant deux véhicules s’est produit à la hauteur de Vaulruz. Légèrement blessée, une conductrice a été transportée par une ambulance dans un hôpital.