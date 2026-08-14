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Deux alpinistes perdent la vie au Schalihorn (VS)

Keystone-SDA

Deux alpinistes ont été retrouvés sans vie dans la région du Schalihorn (VS) jeudi. Leur identification formelle est en cours.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les proches des deux personnes étaient sans nouvelles depuis la veille, quand ils ont alerté l’Organisation cantonale des secours (OCVS), précise vendredi un communiqué de la police cantonale valaisanne. Un vol de recherche effectué dans la zone a permis de localiser les deux alpinistes jeudi.

Les secouristes engagés n’ont pu que constater leur décès une fois sur place. Le Ministère public a ouvert une instruction.

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